MurgiJoven acoge 'Aportando empleo a tu empresa' para la inserción laboral en El Ejido

El espacio MurgiJoven acogió este jueves el encuentro empresarial 'Aportando talento a tu empresa', en el que participaron cerca de 20 empresas de diversos sectores ... y que organizó Inserta Empleo en Andalucía, en colaboración con la Fundación ONCE y con el Ayuntamiento de El Ejido, con el objetivo de facilitar el acceso de las personas con discapacidad a nuevas formas de empleo y romper barreras y estigmas en torno a la empleabilidad de este colectivo.

La edil de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, María del Mar Martínez, y el edil de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel Martínez, asistieron a la presentación de este encuentro junto a la directora de la Dirección de la Zona de la ONCE en Almería, Granada y Jaén, Carmen Aguilera, y el director de Inserta Empleo en Andalucía, Ceuta y Melilla, Francisco López.

La edil de Discapacidad destacó la importancia de este tipo de eventos para que el tejido empresarial conozca las ventajas que proporcionan a las empresas disponer en sus plantillas de personas con discapacidad, apostando en todo momento por su capacidad y profesionalidad y demostrando que pueden desarrollar perfectamente tareas dentro de cualquier empresa.

Por su parte, el edil de Agricultura puso en valor la implicación del sector hortofrutícola del municipio en la contratación de personas con discapacidad, que contribuye a la autonomía, desarrollo y capacidad social de este colectivo.

La jornada arrancó con la conferencia 'El valor del talento', donde se dieron a conocer los servicios de Inserta Empleo y las herramientas, incentivos y recursos que aporta la discapacidad al mundo empresarial. Inserta empleo cuenta con una bolsa de empleo de unos 300.000 candidatos y, además, intermedia en más de 9.000 procesos de selección al año.

Durante el encuentro, algunas de las empresas que participaron ofrecieron sus experiencias de éxito con empleados con discapacidad, entre las que destaca la comercializadora de frutas y hortalizas Indasol.