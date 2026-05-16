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MurgiJoven acoge 'Aportando empleo a tu empresa' para la inserción laboral en El Ejido

El objetivo es fomentar la contratación de personas con discapacidad

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Un momento de la jornada.
Un momento de la jornada. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El espacio MurgiJoven acogió este jueves el encuentro empresarial 'Aportando talento a tu empresa', en el que participaron cerca de 20 empresas de diversos sectores ... y que organizó Inserta Empleo en Andalucía, en colaboración con la Fundación ONCE y con el Ayuntamiento de El Ejido, con el objetivo de facilitar el acceso de las personas con discapacidad a nuevas formas de empleo y romper barreras y estigmas en torno a la empleabilidad de este colectivo.

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MurgiJoven acoge 'Aportando empleo a tu empresa' para la inserción laboral en El Ejido

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MurgiJoven acoge 'Aportando empleo a tu empresa' para la inserción laboral en El Ejido