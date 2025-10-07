Murgicaza finaliza con actividades de tradición y naturaleza

Una de las novedades fue la Primera Gran Tirada al Plato Murgicaza en el campo de tiro de Pampanico el sábado

J. C. El Ejido Martes, 7 de octubre 2025, 22:03 Comenta Compartir

Los aficionados a la caza y a la pesca tuvieron una cita ineludible el pasado fin de semana, con la segunda edición de la Feria de Caza y Pesca de El Ejido 'Murgicaza', que se celebró hasta el 5 de octubre.

El sábado abrió sus puertas el evento en cuya inauguración estuvieron presentes el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, el edil de Agricultura, Manuel Martínez y el presidente del Club Deportivo Los Alamillos, Antonio Avellaneda.

El Ayuntamiento de El Ejido suscribió un convenio de colaboración con el Club Deportivo Los Alamillos para el desarrollo de esta cita, que también sumó más de 40 empresas patrocinadoras. Pretende ser un punto de encuentro entre tradición, deporte, naturaleza y convivencia familiar y social, poniendo en valor la importancia de estas actividades, que generan economía, fomentan la gestión sostenible del entorno y promueven valores como la responsabilidad y el respeto al medio ambiente.

Se pudieron visitar en la Nave de Ejidomar viernes, sábado y domingo. La programación incluyó simulador de tiro virtual, muestra de trabajo de la Unidad Canina de la Junta de Andalucía, taller de aves rapaces, muestra con hurón por El Pencho, taxidermia, exhibición Agility y, como gran novedad, se celebró la Primera Gran Tirada al Plato Murgicaza en el campo de tiro de Pampanico, con numerosos premios donados por la Armería SAMAR.

La feria se completaba con más de una treintena de expositores distribuidos en los 15 stands con los que cuenta el evento, el triple que en la primera edición, relacionados con el sector: hay clubes, rehalas, granjas, armerías, empresas de productos cinegéticos, alimentación y también entidades como la Junta de Andalucía, que ofrecen una amplia oferta de servicios, demostraciones y productos.