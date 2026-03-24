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El municipio de El Ejido rinde homenaje a las víctimas del terrorismo con un monolito en su memoria

El alcalde, Francisco Góngora, ha mostrado su deseo de que este espacio contribuya a que «su recuerdo permanezca, y que no olvidemos el tremendo sacrificio de cientos y cientos de personas, que sufrieron esa lacra del terrorismo en nuestro país»

Marcos Tárraga

Almería

Martes, 24 de marzo 2026, 19:17

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El municipio de El Ejido cuenta desde hoy con un espacio desde el que recordar para siempre a las víctimas del terrorismo, ubicado en la ... rotonda de la calle Arquitecto Pérez de Arenaza, junto al recinto ferial y el parque municipal

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