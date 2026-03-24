El municipio de El Ejido rinde homenaje a las víctimas del terrorismo con un monolito en su memoria

El municipio de El Ejido cuenta desde hoy con un espacio desde el que recordar para siempre a las víctimas del terrorismo, ubicado en la ... rotonda de la calle Arquitecto Pérez de Arenaza, junto al recinto ferial y el parque municipal

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha descubierto esta mañana un monolito en memoria de las víctimas del terrorismo, acompañado para la ocasión por el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Andalucía, Joaquín Vidal, y el delegado territorial en Andalucía de la asociación Dignidad y Justicia, José Antonio Millán

El acto también ha contado con la asistencia de la delegada del Gobierno en Almería, Arancha Martín, las parlamentarias andaluzas Julia Ibáñez y Montserrat Cervantes, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y miembros de la Corporación municipal.

El primer edil ha mostrado su deseo de que este espacio contribuya a que el recuerdo de las víctimas «permanezca y que no olvidemos el tremendo sacrificio de cientos y cientos de personas, que sufrieron esa lacra del terrorismo en nuestro país».

Asimismo, el máximo responsable municipal ha incidido en que este lugar también «tiene la voluntad de mostrar nuestro compromiso colectivo como sociedad de mantener valores fundamentales como la convivencia, la legalidad, la seguridad y la defensa de los valores democráticos».

Precisamente con relación a la seguridad, Góngora ha afirmado que «es imprescindible reconocer la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, como también de la Administración de Justicia y de todos los cargos públicos comprometidos con la libertad y el Estado de Derecho.

Así, el alcalde ha recordado cómo su «vocación de defensa y protección de nuestra sociedad frente a la amenaza terrorista les ha supuesto un alto coste personal y hasta la vida, en demasiadas ocasiones». Es por ello por lo que el primer edil les ha agradecido su «dedicación, profesionalidad y sacrificio».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Andalucía ha el agradecimiento de la asociación por dedicar «este sitio de memoria y homenaje a las víctimas del terrorismo, porque siempre hemos defendido que esa memoria forma parte ineludible de la historia reciente de España y constituye un ejemplo de entrega a la construcción de nuestra democracia», al tiempo que ha añadido que «contar con sitios solemnes de memoria y homenaje es también un consuelo y un reconocimiento para esas familias».

Durante el acto también se ha llevado a cabo la colocación de una corona de laurel a los pies del monolito, que ha sido bendecido previamente por el párroco Juan José Martín Campos, Dean de la Catedral de Almería y titular de la Iglesia de San Agustín. El acto ha finalizado con el izado de la bandera de España, acompañada del himno.