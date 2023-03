Mujeres en la prehistoria: «Esos estereotipos que hemos construido siguen presentes hoy»

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

¿Alguna vez se ha preguntado cómo serían las mujeres de la prehistoria? Lo cierto es que poco o nada se sabe de ellas, aunque sí mucho del hombre en la prehistoria de manera genérica.

Sin embargo, eran muy diversas, como en la actualidad, por supuesto, y además tenían roles sociales que poco a poco fueron perdiendo, cuando inicialmente la igualdad predominaba. De hecho, en el Paleolítico serían sociedades mucho más igualitarias. Pero ese papel de las mujeres en igualdad se fue perdiendo a medida que los procesos de producción de alimentos, tanto agricultura como ganadería, empezaron a asentarse y tomaron preponderancia. «En procesos que son muy sutiles, de cientos de años, las mujeres van perdiendo esa capacidad y esa igualdad, porque hay alguien que sabe más que ellas, que se mueve más que ellas, porque están mucho más pendientes del cuidado y eso las pone en situación de desigualdad, que en principio no se nota, pero que termina siendo muy profunda», explica Margarita Sánchez Romero, catedrática en Prehistoria, divulgadora y vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad de Granada.

El papel de las mujeres en la prehistoria es lo que ella misma analiza en el libro que presentará este jueves, 16 de marzo, a las 20 horas en la Sala B del Auditorio de El Ejido, de la mano de la asociación Athenaa, y dentro de los actos conmemorativos por el 8M que organiza el Ayuntamiento de El Ejido.

Precisamente, Sánchez Romero recuerda cómo le sorprendió «el poco rigor científico y los pocos datos científicos que había detrás de determinadas afirmaciones sobre las mujeres y lo fácil que era desmontar esos estereotipos». Eso fue lo que la llevó a elaborar su libro 'Prehistoria de mujeres'. Y es que como confiesa, cuando había terminado la carrera y estaba elaborando su tesis, descubrió que poco o nada se sabía del papel de la mujer en la prehistoria y que lo que de ella se reflejaba se encontraba bastante alejado de la realidad. «Esa realidad me sorprendió, el poco rigor científico y los pocos datos científicos que había detrás de determinadas afirmaciones sobre las mujeres y lo fácil que era desmontar esos estereotipos y esas ideas preconcebidas que se habían elaborado», señala y aunque lleva más de 20 años trabajando sobre este tema, como muchos otros expertos, lo cierto es que antes no había visto la luz ningún trabajo desde el punto de vista divulgativo que abordara esta materia.

Así, 'Prehistorias de Mujeres' es un libro que, desde una perspectiva muy divulgativa, trata de desmontar falsos mitos que se han generado sobre el papel de la mujer en la prehistoria y que siguen repercutiendo en las mujeres en la actualidad.

Y es que como señala «no hablar de mujeres en la prehistoria es poco científico, porque no estamos haciendo una ciencia completa, y que es injusto para nosotras, y nos influye más de lo que pensamos, porque esos estereotipos que hemos construido siguen presentes hoy y las mujeres de hoy seguimos interpeladas por ese estereotipo que se genera y que dicen que eso ha sido así desde la prehistoria y que hace que pienses que si ha sido así desde la prehistoria es que es como debería ser. Pero son falsos».

De hecho y como explica Sánchez Romero, «en el registro arqueológico hay hombres, mujeres, criaturas, personas de edad avanzada, de distintas capacidades, pero en un momento determinado se decidió hablar solo de hombres, el resto no se ha mirado, pero estaban ahí», señala Sánchez Romero, quien añade que «con un resto histórico puedo saber si era hombre o mujer y qué actividades hacía, pero lo que hemos decidido es que determinadas actividades son las importantes y las hacen los hombres, y por tanto ellos tienen un papel predominante o principal en la historia, mientras que las mujeres se han dedicado históricamente a actividades que no se las considera importantes y, por tanto, no tienen que tener un papel en la historia ni esas cosas necesitan ser investigadas».

Entre esos datos que quizás algunos desconocen está, por ejemplo, el hecho de que la mujer de la prehistoria era cazadora «y es un discurso que se ha negado durante mucho tiempo. Una actividad que a la mujer se le ha negado durante mucho tiempo. La mujer no caza, la mujer no pinta, no viaja, no tiene ».

La realidad es que «hay sociedades en las que en determinadas ocasiones son los hombres los que se encargan del cuidado de los hijos y la preparación de los alimentos, porque ellas son las que se tienen que mover al siguiente emplazamiento en el que van a vivir, porque los recursos que hay ahí los manejan mejor ellas. Eso está pasando en poblaciones del África Subsahariana ahora mismo».

Romper mitos es precisamente lo que se propone el libro que se presenta mañana. 'Prehistorias de mujeres' cuenta con una primera parte donde se trata de desmontar todo lo que se ha dicho de dónde no están las mujeres, pero con pruebas científicas, tales como el ámbito del arte rupestre, la movilidad, la participación en conflictos violentos o incluso cómo ejercen el poder.

La segunda parte del libro busca reivindicar «todas aquellas actividades que por estar relacionadas históricamente con las mujeres no se les ha dado valor histórico, aunque lo tienen y mucho». En este punto, Sánchez Romero se refiere a todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las sociedades: «el cuidado, la producción de alimentos, el textil, con la crianza, la socialización, la educación, cosas que no vemos en los libros de historia porque lo vemos desde el concepto peyorativo que tenemos en la actualidad del trabajo doméstico, que no tiene importancia. Y lo que estamos haciendo es que no se valoricen actividades que son fundamentales».

De esta manera, la autora incide en que «el problema de esto no solo que es que estemos minusvalorando a la mujer, que no la estemos viendo en el discurso histórico o no la estemos poniendo en su lugar, es que estamos perdiendo un montón de información científica, porque hemos decidido que eso no se estudia».

En este punto, Sánchez Romero reconoce que cuando se estudia Prehistoria en Primaria y en Secundaria, «son dos días los que se le pueden dedicar en el currículo escolar a explicar cientos de miles de años o una semana y entiendo la complejidad. Por ello, la imagen que tenemos de la prehistoria no es la que recibimos del cole, sino sobre todo la que recibimos de los medios de comunicación: dibujos animados, películas, documentales... y esa información no siempre es certera, porque no nos está transmitiendo ciencia, nos está transmitiendo estereotipos», al tiempo que añade que esto sucede porque « hay un gran desconocimiento e intentamos hacer narrativas en las que explicar lo que pasa en cientos de miles de años en tres párrafos».