Una mujer vestida de flamenca, junto a dos símbolos: las habas y el tocino por el cartel de San Marcos
El Ejido ·El diseñador e ilustrador Carlos Buendía fue el encargado del cartel que anuncia las Fiestas
Javier Cortés
El Ejido
Jueves, 23 de abril 2026, 12:22
El diseñador e ilustrador Carlos Buendía fue el encargado del cartel que anuncia las fiestas de San Marcos de este año. Buendía trató de realizar ... una imagen luminosa y elegante protagonizada por una mujer vestida de flamenca, que incorpora detalles simbólicos como las habas, que le salen del brazo derecho y el tocino, que se visualiza a través del traje.
A su vez, el pasado 10 de abril se presentó a las puertas de la entrada del Teatro Auditorio de El Ejido el cartel y parte de la programación de las Fiestas de este año ante la presencia del alcalde ejidense, Francisco Góngora, la concejala de Cultura, Elena Gómez, acompañados por los mayordomos de San Marcos, Pepe Clavero y Ana María García; y el intendente jefe de la Policía Local, Marco Muñoz.
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