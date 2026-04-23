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Presentación de San Marcos el pasado 10 de abril. IDEAL

Una mujer vestida de flamenca, junto a dos símbolos: las habas y el tocino por el cartel de San Marcos

El Ejido ·

El diseñador e ilustrador Carlos Buendía fue el encargado del cartel que anuncia las Fiestas

Javier Cortés

El Ejido

Jueves, 23 de abril 2026, 12:22

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El diseñador e ilustrador Carlos Buendía fue el encargado del cartel que anuncia las fiestas de San Marcos de este año. Buendía trató de realizar ... una imagen luminosa y elegante protagonizada por una mujer vestida de flamenca, que incorpora detalles simbólicos como las habas, que le salen del brazo derecho y el tocino, que se visualiza a través del traje.

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Una mujer vestida de flamenca, junto a dos símbolos: las habas y el tocino por el cartel de San Marcos