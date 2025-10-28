Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El acto ha contado con seis expertos del sector agrícola, agroalimentario, medioambiental y del agua. IDEAL

Moreno Bonilla pide a los andaluces reivindicar el sector agroalimentario

El presidente del Partido Popular de Andalucía ha moderado y clausurado el Foro 'Agricultura, Agua y Futuro en Andalucía' en El Ejido

J. C.

El Ejido

Martes, 28 de octubre 2025, 22:25

Comenta

El presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, ha puesto en valor el sector agrario y su industria asociada, que «constituye el 16 por ... ciento del PIB andaluz y el 10% del empleo» así como que la región «es la tercera economía de España», en tanto que «si Andalucía va bien, España va bien» pues «somos en gran medida la despensa de España y la despensa de Europa».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

