Una misa para la Virgen de las Mercedes

Javier Cortés El Ejido 28/09/2026 a las 17:10h.

La Parroquia de la Inmaculada Concepción de Balerma acogió hace unos días la celebración de la Misa en honor a la Virgen de las Mercedes, ... con motivo de su onomástica. La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto a los concejales María José Martín y David Fernández, la presidenta de la Junta Local, Yasmina Ferrón, y miembros de la Corporación Municipal y de la Junta Local, acompañó a los cientos de devotos y vecinos que asistieron a la Santa Misa, oficiada por el párroco Juan Manuel Góngora y organizada por la Hermandad Sacramental Virgen de las Mercedes. Tras la eucaristía, un castillo de fuegos artificiales iluminó el cielo de este núcleo costero del municipio ejidense. Asimismo, los vecinos pudieron degustar los deliciosos y tradicionales buñuelos con chocolate en el lugar.