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Misa y Romería de la Virgen de las Mercedes: Balerma se prepara para su día grande

La Santa Misa se realizará en el Parque de El Palmeral, y luego, la posterior procesión

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Un momento del festival en Balerma.

Javier Cortés

El Ejido

Balerma celebra esta semana sus fiestas patronales en honor a la Virgen de las Mercedes con un amplio programa de actividades culturales, deportivas, de ocio ... y religiosas para todos los públicos que arrancó el pasado 8 de agosto y culminará el 15 de agosto, el día grande de este núcleo ejidense.

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Misa y Romería de la Virgen de las Mercedes: Balerma se prepara para su día grande

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