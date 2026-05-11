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La misa y la procesión de San Pancracio dan por finalizadas las Fiestas de Venta Carmona

Este núcleo ejidense ha vivido sus festejos desde el jueves 7 hasta este domingo 10 de mayo

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Un momento de la procesión de San Pancracio por las calles de la barriada ejidense este domingo.
Un momento de la procesión de San Pancracio por las calles de la barriada ejidense este domingo. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El barrio de Venta Carmona, de El Ejido finalizaba la noche de este domingo 10 de mayo sus Fiestas Patronales en honor a San Pancracio, ... contando en su haber con un completo programa de actividades organizado por la Asociación Cultural San Pancracio y la colaboración de la Junta Local Santa María del Águila.

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