La misa y la procesión de San Pancracio dan por finalizadas las Fiestas de Venta Carmona

El barrio de Venta Carmona, de El Ejido finalizaba la noche de este domingo 10 de mayo sus Fiestas Patronales en honor a San Pancracio, ... contando en su haber con un completo programa de actividades organizado por la Asociación Cultural San Pancracio y la colaboración de la Junta Local Santa María del Águila.

Durante cuatro días, los vecinos pudieron disfrutar de propuestas dirigidas a todos los públicos, que combinaron tradición, convivencia y ocio. La programación dio comienzo el pasado jueves 7 de mayo a las 20.00 horas con una degustación de postres en el Club de la Tercera Edad, una cita pensada para fomentar la participación y el encuentro entre generaciones.

El viernes 8 de mayo, también a partir de las 20.00 horas, tuvo lugar una gala de baile y playbacks y a las 22.00 horas la noche continuó con la actuación de Antonio Amar junto a Embrujo Andaluz. Por su parte, el sábado 9 de mayo fue una jornada intensa de actividades. A las 14-00 horas se celebró una gran paella gigante, con pan y bebida por un precio de 7 euros. Por la tarde, a las 17.00 horas, tuvo lugar el concierto de Manuel Santiago en el Bar Toribio.

La jornada culminó a las 23.00 horas con la actuación del DJ Jaime García, que animó la noche con música actual. Además, durante todo el fin de semana hubo barra, churrería, puestos y colchonetas, ampliando así la oferta lúdica para los asistentes.

El domingo 10 de mayo estuvo especialmente dedicado a los más pequeños y a los actos religiosos. A las 12.00 horas se celebró una fiesta de la espuma, con un coste simbólico de 1 euro. Ya por la tarde, sobre las 20.00 horas, se realizó la misa en honor a San Pancracio en el patio del colegio.

Una eucaristía a la que asistieron el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; junto a los concejales Ángel Escobar y Javier Rodríguez; miembros de la Corporación municipal; el presidente de la Junta Local; Jerónimo Ibáñez; y miembros de la Junta Local, que fue oficiada al aire libre en el colegio Jesús de Perceval por el párroco Antonio Agustín Joya Lamata.

Tras la misa, arrancó la procesión con la participación de los vecinos del barrio y la presidenta de la Asociación Cultural San Pancracio, Estrella Gómez. Un cortejo, donde la nota musical la puso la Agrupación Musical Cristo del Amor, que acompañó a la imagen de San Pancracio hasta la parroquia Santa María Madre de la Iglesia. Un evento, que puso el broche de oro a las fiestas de esta barriada de Santa María del Águila.

Fiestas Patronales

El municipio de El Ejido continúa con su calendario de festejos, que durante este mes de mayo se celebrará un festejo más, como son las Fiestas Patronales de Santa María del Águila, en honor a la Virgen María Madre de la Iglesia que se realizarán a final de este mes.

Durante la celebración de estos festejos cabe destacar una de las actividades más llamativas que es la gran degustación de los tradicionales huevos fritos con chorizo desde las donde ya el año pasado se prepararon 4.000 huevos fritos, 4.000 chorizos, 300 kilos de pimientos, 500 kilos de tomates, 500 kilos de pepinos y 1.500 kilos de sandía.

A su vez, el mes de junio, el municipio celebra los festejos de Santa María de la Paz, en la Loma de la Mezquita (primera semana del mes), las Fiestas de Santo Domingo de Guzmán, Santo Domingo, y la Virgen de Guadalupe, Matagorda (ambas durante la tercera semana de junio) y Las Fiestas Patronales de San Isidro Labrador, El Ejido, (a finales de junio) que son de las más multitudinarias junto a las fiestas de San Marcos. Además, cabe destacar las Hogueras de San Juan Bautista, que se celebran en los núcleos ejidenses.