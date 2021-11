Una mirada distinta de la Balsa del Sapo para aprender a valorar

Cerca de un centenar de personas, entre niños, jóvenes y adultos, participaron en la mañana del sábado en una actividad de conocimiento, sensibilización y limpieza del entorno de la Balsa del Sapo. Una iniciativa del Ayuntamiento de El Ejido, con la colaboración de la Junta Local de Las Norias, ERACIS, la Mesa Local de Educación y Comunidad de Las Norias de Daza y las asociaciones 'Cañada de Las Norias' y 'El Árbol de las Piruletas'.

Bajo el nombre 'Aprendiendo a mirar la Balsa del Sapo', la jornada tuvo como objetivo como señaló el concejal de Agricultura, Francisco Pérez, poner en valor este entorno de la Cañada de Las Norias, que «es un potencial muy grande que tenemos en medio de nuestra agricultura y queremos que la gente lo vea no como un problema, sino como una oportunidad y que sea un centro donde la gente pueda venir y disfrutar, hacer senderismo, pasear y avistar todas estas aves que durante todo el año tenemos aquí».

Es por ello, como subrayó Pérez «muy importante saber lo que hay y valorar lo que hay, para poder entonces entender porqué hay que cuidarlo. Me he sorprendido de que las decenas de niños y jóvenes que vienen hoy (por el sábado) no conocían esto, han nacido aquí pero nunca habían visto esto».

De esta manera, la jornada del sábado irá unida a un reparto de cuadernos educativos sobre la riqueza medioambiental de laBalsa del Sapo a todos los centros educativos, para que puedan trabajarlos en clase y la realización de charlas, excursiones, jornadas de concienciación. «Vamos a empezar a poner esto en valor como se merece», afirmó Pérez.

«Lo que pretendemos es que la ciudadanía aprenda a mirar a la naturaleza con esos ojos con los que normalmente no miramos», afirmó Moisés Palmero, de la asociación 'El Árbol de las Piruletas', mientras que Juanba Escobar, subrayó que desde la asociación 'Cañada de Las Norias' buscaron darle un aire reivindicativo a la jornada «desde el punto de vista de poner en valor un humedal que ha sido olvidado» y mostrar las potencialidades que tiene este lugar.

«En Las norias tenemos que aprovechar este enclave idílico, tanto desde el punto de vista económico como social y medioambiental para que sea una seña de identidad de nuestro pueblo», destacó Escobar.

Durante la mañana se recogieron unas 100 bolsas de basura, así como neumáticos y plásticos.