El alcalde destaca que «esta importante financiación es el resultado de una buena gestión técnica y administrativa y una planificación estratégica». IDEAL

Más de 14 millones de euros para El Ejido del futuro

El alcalde, Francisco Góngora, presenta el Plan de Actuación Integrado con fuertes inversiones en el municipio ejidense

J. Cortés

El Ejido

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:21

Comenta

El Ayuntamiento de El Ejido ha presentado el Plan de Actuación Integrado (PAI) «El Ejido 2029: +Sostenible +Cohesionado», un ambicioso programa que movilizará una inversión ... total de 14.057.535 euros, de los cuales 11.948.905 euros proceden de los fondos europeos FEDER, a través de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL). Esta ayuda supone una cofinanciación del 85%, y todos los proyectos deberán estar ejecutados al 100% antes del año 2029.

