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Más de un millón de euros de inversión para reforzar los servicios públicos en El Ejido

Permitirán mejorar el mantenimiento urbano, el alumbrado público, la gestión de la flota, la modernización administrativa y la seguridad laboral

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El Consejo de Administración del Desarrollo Urbanístico de El Ejido (DUE) en la reunión de este jueves.
El Consejo de Administración del Desarrollo Urbanístico de El Ejido (DUE) en la reunión de este jueves. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Consejo de Administración de DUE aprobó este jueves un conjunto de adjudicaciones y expedientes de contratación destinados a reforzar la prestación de los servicios ... públicos esenciales, optimizar la gestión municipal y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

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