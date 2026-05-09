Más de un millón de euros de inversión para reforzar los servicios públicos en El Ejido

El Consejo de Administración de DUE aprobó este jueves un conjunto de adjudicaciones y expedientes de contratación destinados a reforzar la prestación de los servicios ... públicos esenciales, optimizar la gestión municipal y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Estas adjudicaciones ascienden a más de 1.200.000 de euros y están directamente vinculadas a los servicios que DUE presta, entre ellos el mantenimiento urbano, el abastecimiento y saneamiento, el alumbrado público, la gestión de flota, la seguridad en trabajos en altura y el suministro de materiales necesarios para el funcionamiento ordinario de los servicios municipales.

El Consejo aprobó la adjudicación del servicio de alquiler de maquinaria con conductor para los servicios de mantenimiento, abastecimiento y saneamiento, por un importe anual de 459.800 euros; la contratación mediante renting de un furgón cerrado con cesta elevadora para la prestación de los servicios de mantenimiento, con un importe de 137.040 euros, así como el expediente de contratación para el suministro mediante renting de dos retroexcavadoras mixtas, con una inversión de 275.880 euros.

En el ámbito del alumbrado público, también se aprobó la contratación del suministro de moldes de carpintería metálica para instalaciones de alumbrado público, por un importe de 12.213 euros, con el objetivo de mejorar y optimizar las infraestructuras existentes.

Igualmente, se adjudicó la ejecución de obras de adecuación y mejora de cuadros de alumbrado exterior en el término municipal por 101.532 euros, junto con trabajos de conexiones eléctricas en tensión en la red de alumbrado público por 18.150 euros, actuaciones encaminadas a reforzar la eficiencia energética y la modernización de las infraestructuras municipales.

En materia de mantenimiento urbano, el Consejo dio luz verde al contrato del servicio de trabajos diversos de albañilería para vías y edificios públicos por un importe anual de 139.150 euros. También se aprobaron distintos contratos destinados a reforzar la seguridad laboral y la operatividad de los servicios municipales, entre ellos la revisión anual y certificación de dispositivos de seguridad para trabajos en altura, por un total de 13.167 euros, así como los servicios de lavado exterior, limpieza interior, desinfección y engrase de vehículos y maquinaria municipal, por 20.570 euros.

En el ámbito de modernización administrativa, se autorizó el suministro y renovación de suscripciones Microsoft 365 Apps for Business, una herramienta esencial para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de gestión y trabajo interno, por 7.715 euros.

Además, se aprobó una modificación del contrato de suministro de materiales de higiene industrial, con un incremento del 20 % sobre el contrato vigente, 11.419 euros, así como un nuevo expediente de contratación para este suministro con una duración de hasta tres años y un importe de 121.685 euros.

Expedientes

La Junta de Gobierno también aprobó este jueves diversos expedientes de licencias de distinta naturaleza, así como el expediente de contratación para la ejecución del proyecto de obras denominado 'Mejora de la eficiencia energética en centros municipales', una actuación que se enmarca dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) El Ejido 2029: +Sostenible +Cohesionado y que está cofinanciada en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo Plurirregional 2021-2027. El plazo estimado de ejecución es de nueve meses y cuenta con un presupuesto total de 400.000 euros.