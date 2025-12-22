Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento de la gala en el municipio ejidense. IDEAL

Un Millar de mayores de El Ejido disfrutan con la Gala de Navidad llena de música y emoción

Durante el acto se ha realizado un reconocimiento al colectivo de la Tercera Edad del municipio, a través de los presidentes de las 13 asociaciones de mayores de El Ejido y del Centro de Participación Activa de la Junta

J. C.

El Ejido

Lunes, 22 de diciembre 2025, 03:10

Comenta

El Auditorio de El Ejido se llenó este jueves para disfrutar de la celebración de la Gala de Navidad 2025, organizada por el Ayuntamiento, a través del área de Servicios Sociales, con la colaboración de Atende, empresa encargada del servicio de ayuda a domicilio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

