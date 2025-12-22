Un Millar de mayores de El Ejido disfrutan con la Gala de Navidad llena de música y emoción

El Auditorio de El Ejido se llenó este jueves para disfrutar de la celebración de la Gala de Navidad 2025, organizada por el Ayuntamiento, a ... través del área de Servicios Sociales, con la colaboración de Atende, empresa encargada del servicio de ayuda a domicilio.

Así, cerca de un millar de personas de la tercera edad del municipio ha llenado el patio de butacas para disfrutar de una tarde en la que se han convertido en protagonistas y que ha servido para rendir homenaje a este importante colectivo.

El evento ha contado con la presencia del alcalde Francisco Góngora, acompañado por la edil de Servicios Sociales, Delia Mira; el gerente de Atende en Almería, Diego López, el responsable de Atende en El Ejido, David Sánchez; así como de concejales del equipo de Gobierno y presidentes de Juntas Locales.

El alcalde de El Ejido ha felicitado la Navidad a todos los asistentes y ha subrayado el «papel crucial que han tenido nuestros mayores en el crecimiento de El Ejido porque con su capacidad de esfuerzo, sacrificio, humildad y buenos valores sentaron las bases de nuestro municipio». «Seguís estando muy presentes y diciendo mucho en nuestra sociedad».

El primer edil ha agradecido a todos los responsables de los Clubes «vuestra encomiable labor» y ha detallado que «la red de centros de mayores se incrementa con el nuevo centro de la plaza Centuria 'Las Palmeras – San Francisco' que inauguramos mañana». Además, «estamos terminando de cerrar el proyecto del Bar Centro en la Plaza de la Iglesia, para que tengáis otro punto de encuentro»

Conducida por el presentador nacional Pepe Da Rosa, conocido por su trabajo en radio y televisión, e hijo del famoso humorista Pepe Da Rosa, la Gala de Navidad 2025 ha contado con la actuación del cantante de copla y flamenco Antonio Cortés. El artista, finalista en el programa de Canal Sur 'Se llama Copla', ha arrancado los aplausos del Auditorio con su timbre clásico y la versatilidad de su voz, además de su arte flamenco.

Las actuaciones de Antonio Cortés se han ido alternando con momentos muy emotivos, entre ellos el homenaje a María Dolores Palmero Martín, una de las personas centenarias del municipio (cumplirá los 100 años en 2026), que además ha recibido de manos del alcalde un reconocimiento.

De igual forma, los máximos responsables de las 12 asociaciones de personas mayores de El Ejido y del Centro de Participación Activa de la Junta de Andalucía también han recibido un reconocimiento.

Las asociaciones de personas mayores de El Ejido son 'El Viento de San Agustín', Virgen del Carmen de Balerma', 'Las Norias de Daza', 'Santa María del Águila', 'Los Pinares de Venta Carmona', 'El Greco de Santo Domingo', 'Ensenada de San Miguel de Almerimar', 'Los Alcores de Matagorda', 'Pampanico', 'Tarambana', 'Virgen de la Paz de La Loma de la Mezquita', 'San Isidro de Ejido Norte' y 'San Francisco de Ciavieja'.

Por otra parte, todas las personas asistentes han sido obsequiadas con una Flor de Pascua donadas por la empresa Campoejido.