Una mesa de trabajo en Tarambana para evaluar la exclusión y emergencia vecinal

El Centro de Usos Múltiples de Tarambana acogió hace unos días la reunión de constitución de la Mesa Comunitaria de este núcleo ejidense, a través ... de la que definir e impulsar acciones que mejoren la vida de los vecinos.

La concejal de Servicios Sociales, Delia Mira, ha sido la encargada de presidir la constitución de este órgano, en el que también han estado presentes el presidente de la Junta Local de Tarambana- Pampanico, Salvador Aguilera, representantes de asociaciones, agentes sociales del municipio y de colectivos e instituciones del ámbito sanitario y educativo de la zona tales como la Asociación de Mayores de Tarambana, la Asociación de Vecinos de Tarambana 'La Fabriquilla', el colegio CEIP Artero Pérez y el AMPA del centro, representantes de Distrito Sanitario Poniente y del Centro de Salud Ejido Norte, además del equipo ERACIS+ y del equipo de Servicios Sociales Comunitarios, entre otros.

La edil de Servicios Sociales ha subrayado que «el trabajo intersectorial con la participación de la ciudadanía es la clave para lograr mejoras comunitarias y en Tarambana estamos convencidos de que desde el trabajo conjunto vamos a lograr impulsar el desarrollo del barrio y la mejora de la calidad de vida de los vecinos».

En este sentido, Mira ha señalado que «tras la reunión con los Agentes de Tarambana surgió la necesidad de crear una nueva Mesa Comunitaria para dar respuesta a las necesidades de la zona y con la implicación de todos lo vamos a lograr».

El núcleo de Tarambana tiene una población de 1.135 personas, pero cuenta con la peculiaridad de que los vecinos no se aglutinan en una zona concreta, sino que se encuentran diseminados en un amplio territorio, por lo que entre las acciones a desarrollar se encuentran las de generar espacios y momentos de encuentro y unión.

En este punto, Mira ha recordado que «las Mesas Comunitarias son precisamente espacios abiertos en los que personas, asociaciones, colectivos e instituciones de cada nos encontramos con la finalidad de evaluar las situaciones de exclusión y emergencia existentes y programar de forma participativa las acciones a llevar a cabo para reconducirlas».

La de Tarambana es la quinta mesa que se pone en marcha en el marco del programa ERACIS+ en el municipio, tras la activación de las de Ejido Centro, Las Norias, San Agustín y Pampanico, y a las que se suman las Mesas Comunitarias de Santa María del Águila y Matagorda.

Las Mesas funcionan de forma independiente en cada una de las zonas, pero en muchas ocasiones se proponen y realizan actividades comunes para todas ellas, de forma que una misma idea se pueda implementar de la forma más adecuada a las necesidades y particularidades de cada núcleo.

Entre las acciones que se impulsan dentro de estas Mesas destacan el acondicionamiento de espacios y embellecimiento de espacios públicos, charlas, exposiciones o actividades en los centros educativos, entre otros, con el fin de favorecer la integración.

Cabe recordar que el programa ERACIS+ es una iniciativa de la Junta de Andalucía, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (2024-2028), que persigue la mejora de la empleabilidad mediante itinerarios personalizados, orientación, formación y trabajo comunitario, además de impulsar la mejora del hábitat y de la convivencia, a través de espacios de gobernanza.