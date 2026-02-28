Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Centro de Usos Múltiples de Tarambana ha acogido la reunión de constitución, con la presencia de la concejal de Servicios Sociales. IDEAL

Una mesa de trabajo en Tarambana para evaluar la exclusión y emergencia vecinal

El Ejido ·

Se trata de la quinta mesa que se pone en marcha en el marco del programa ERACIS+, tras las de Ejido Centro, Las Norias, San Agustín y Pampanico

J. Cortés

El Ejido

Sábado, 28 de febrero 2026, 22:48

Comenta

El Centro de Usos Múltiples de Tarambana acogió hace unos días la reunión de constitución de la Mesa Comunitaria de este núcleo ejidense, a través ... de la que definir e impulsar acciones que mejoren la vida de los vecinos.

