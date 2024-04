La Mesa de Trabajo por la Playa de Balerma convoca maniestación para el domingo

Inmaculada Acién El Ejido Lunes, 8 de abril 2024, 19:08 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La Mesa de Trabajo por la Playa de Balerma ha convocado una manifestación para el próximo domingo 14 de abril a las 12.30 hora en el Paseo Marítimo de este núcleo urbano para mostrar el hartazgo y malestar que tienen los balermeros ante la situación de grave regresión que sufre su costa y que llevará por lema '#BalermaLevantate', durante la que también se informará de las medidas de presión que iniciarán ante Costas.

En este punto, José Antonio Peña, portavoz de la Mesa de Trabajo hace un llamamiento «a aquellas personas que les duele el futuro de Balerma», para que apoyen este movimiento y hacer fuerza ante las instituciones para que la solución llegue cuanto antes. «Tenemos que hacer piña y olvidarnos de políticas y de lo que cada uno vote o piense, este problema no entiende de ideas ni de colores ideológicos», al tiempo que demandaba de los representantes públicos locales unión «ante un problema de nivel municipal y firmar un pacto de pelear con fuerza por este asunto esté quien esté en el Gobierno, si no esto no se arreglará».

Por otra parte, desde la Mesa de Trabajo dudan de la alternativa elegida por Costas y por el Ministerio y avalada por el Subdelegado del Gobierno, denunciando que están dando problemas desde el primer momento, «con unos retrasos que lo único que plantea es sostener una playa de más de 2 kilómetros con un solo espigón de 40 metros, cuando en Balanegra instalaron 6 estructuras para poco más de 500 metros de playa, o el proyecto recientemente aprobado para la playa de Motril donde harán un espigón de 250 metros para estabilizar 1,3 km de litoral».

Por eso desde la asociación balermera han vuelto a exigir a Costas transparencia en este contrato y que les envíen el estudio de alternativas completo con las mediciones técnicas que lo avalan para poder contrastar la información y ver si hay otras posibilidades que sean más viables.