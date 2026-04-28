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'Mesa Radar de lucha contra la Soledad No Deseada', premiada en El Ejido

Se trata de un recurso pionero en Andalucía que permite detectar e intervenir ante situaciones de soledad no deseada, apoyado en la mejora del servicio de ayuda a domicilio y en la participación de las personas en la vida comunitaria

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La edil de Servicios Sociales recoge el reconocimiento a esta buena práctica en el 5º Congreso Nacional de Atención Domiciliaria.
La edil de Servicios Sociales recoge el reconocimiento a esta buena práctica en el 5º Congreso Nacional de Atención Domiciliaria. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido recibió hace unos días el premio a la buena práctica en materia de prevención de la soledad, intervención comunitaria y ... participación social por su proyecto 'Mesa Radar Local de lucha contra la soledad no deseada', durante la celebración del 5º Congreso Nacional de Atención Domiciliaria los días 23 y 24 de abril, que tuvo lugar en Fuenlabrada.

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'Mesa Radar de lucha contra la Soledad No Deseada', premiada en El Ejido

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