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La Mesa Comunitaria de El Ejido Centro realiza talleres y charlas por el Día del Medio Ambiente

La concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, acompañó a los más de 160 alumnos procedentes del IES Picasso, IES Fuentenueva y el E.I. Punta Sabinar que asistieron a las distintas charlas

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Escolares en El Ejido.
Escolares en El Ejido. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

La mesa comunitaria de Ejido Centro organizó el pasado miércoles, 27 de mayo, una jornada de convivencia en el Parque Municipal con motivo del Día ... del Medio Ambiente, que se conmemora el próximo 5 de junio, en la que participaron tres centros educativos y entidades del tercer sector. La actividad se enmarca dentro de las actuaciones que se vienen realizando en el marco de la ERACIS PLUS.

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La Mesa Comunitaria de El Ejido Centro realiza talleres y charlas por el Día del Medio Ambiente

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