La Mesa Comunitaria de El Ejido Centro realiza talleres y charlas por el Día del Medio Ambiente

La mesa comunitaria de Ejido Centro organizó el pasado miércoles, 27 de mayo, una jornada de convivencia en el Parque Municipal con motivo del Día ... del Medio Ambiente, que se conmemora el próximo 5 de junio, en la que participaron tres centros educativos y entidades del tercer sector. La actividad se enmarca dentro de las actuaciones que se vienen realizando en el marco de la ERACIS PLUS.

La concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, acompañó a los más de 160 alumnos procedentes del IES Picasso, IES Fuentenueva y el E.I. Punta Sabinar que asistieron a las charlas sobre alimentación saludable, protección solar y cómo protegerse ante una ola de calor organizadas por el Distrito de Salud.

Asimismo, los escolares disfrutaron de una clase de zumba, un desayuno saludable con fruta, cortesía de Mc Donald´s, y talleres de siembra de macetas y de reciclaje.