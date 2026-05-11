Mercadillo, sorteos y miniferia por el Día de la Familia en El Ejido

El Ayuntamiento celebrará el próximo sábado 16 de mayo el 'Día de la Familia' en el Parque San José con una amplia programación de actividades ... lúdicas, educativas y de convivencia pensadas para disfrutar en familia y fomentar la participación de pequeños y mayores en una jornada festiva. Esta actividad completamente gratuita está organizada por la concejalía de Servicios Sociales, Atende y la Asociación de Comerciantes y Servicios de El Ejido para fomentar valores, convivencia y ocio saludable.

Las actividades arrancarán a las 10.00 horas con un desayuno saludable, que incluirá reparto de manzanas y agua, además de propuestas de animación como una manzana gigante hinchable y un osito de peluche hinchable. Entre las 11.00 horas y las 13.00 horas tendrá lugar el pasacalle coreográfico 'Encanto', a cargo de Kalesi, que llenará el recinto de música, baile y personajes para disfrute del público infantil.

La programación continuará a las 12.00 horas con la representación del teatro infantil 'La máquina de Greta', de la compañía Artilusio. Durante toda la mañana, los asistentes podrán disfrutar además de puestos de mercadillo, talleres de manualidades, pintacaras, sorteos de regalos para niños, personajes de dibujos animados, inflables para todas las edades y una miniferia vintage con puestos de juegos, palomitera y algodón de azúcar.

Asimismo, el Parque contará con un paseo tematizado con personajes infantiles y grandes elementos hinchables pensados para fotografías y momentos de ocio familiar.

A su vez, el Día Internacional de las Familias se celebra el 15 de mayo de cada año desde 1.994. Esta fecha fue proclamada en septiembre de 1.993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, haciéndose eco de la importancia que la Comunidad Internacional otorga a las familias.

El año pasado, esta efeméride se celebró el 18 de mayo y contó con puestos con juegos participativos: tiro con ballesta, tiro con arco, bolos, anillas, pincha globos, pesca de patitos y disparo con Nerf Sjolen, además de canasta de baloncesto electrónico, portería de fútbol con pared de tiro y agujeros de disparo, osito gigante de photocall, taller de manualidades, cama elástica, taller de burbujas de jabón, pintacaras y mini Inflable para los más pequeños.