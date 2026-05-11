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Mercadillo, sorteos y miniferia por el Día de la Familia en El Ejido

El Parque San José acogerá el sábado 16 de mayo una programación gratuita para todas las edades

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Uno de los momentos de la edición del año pasado.
Uno de los momentos de la edición del año pasado. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento celebrará el próximo sábado 16 de mayo el 'Día de la Familia' en el Parque San José con una amplia programación de actividades ... lúdicas, educativas y de convivencia pensadas para disfrutar en familia y fomentar la participación de pequeños y mayores en una jornada festiva. Esta actividad completamente gratuita está organizada por la concejalía de Servicios Sociales, Atende y la Asociación de Comerciantes y Servicios de El Ejido para fomentar valores, convivencia y ocio saludable.

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