Mensajes 'desgarradores' sobre la violencia de género en El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Servicios Sociales, continúa desarrollando la amplia programación elaborada con motivo de la conmemoración del 25N, ... que este año lleva por lema 'No más miedo, no más silencio'.

Así, a lo largo de la mañana la escalinata de acceso al Auditorio de El Ejido se ha transformado en un curioso escenario en el que se invita a los transeúntes a acercarse y responder a una misteriosa llamada de teléfono. Se trata de una performance que tiene como objetivo la sensibilización de la población frente a todas las formas de violencia ejercidas hacia las mujeres.

Diez mensajes desgarradores que narran en apenas 30 segundos de duración cada uno la experiencia vivida por mujeres víctimas de violencia de género y de personas que narran la violencia vicaria de la que fueron víctimas.

Por otra parte, en la tarde de ayer se llevó a cabo un espectáculo musical y reflexivo que bajo el título 'Me lo dijeron mil veces', invitó a los asistentes a analizar las letras apasionadas de la copla desde una perspectiva de género. Piezas musicales seleccionadas que hicieron meditar sobre sus letras al público.

La programación continuará el domingo con la celebración de la Ruta Urbana Contra la Violencia de Género, que saldrá a las 10.00 horas del Parque Municipal y finalizará en el Parque de San José.

El acto central tendrá lugar el martes 25 de noviembre, a las 10.30 horas, con la lectura del manifiesto contra la Violencia de Género, en la puerta principal del Auditorio.