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El Ejido

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Melody, José Mercé, José Sacristán y Luis Piedrahita, entre los nombres propios del otoño cultural de El Ejdo

Teatro, música, cine, flamenco, patrimonio y actividades para toda la familia centran las actividades programadas hasta el mes de diciembre

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La concejala de Cultura, Elena Gómez.

María Paredes Moya

Almería

El Ejido llenará el otoño de cultura con teatro, música, cine, flamenco, patrimonio y actividades para toda la familia, además de nuevas actividades en Ciavieja ... y el Centro de la Cultura Mediterránea y nombres propios como los de Marta Hazas, Javier Veiga, Melody, José Mercé, José Sacristán, Luis Piedrahita, Guelmi y David Domínguez.

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Melody, José Mercé, José Sacristán y Luis Piedrahita, entre los nombres propios del otoño cultural de El Ejdo

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