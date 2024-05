«Son los mejores momentos de las diez temporadas de Friends»

Inmaculada Acién El Ejido Jueves, 2 de mayo 2024, 23:11 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El 47 Festival de Teatro de ElEjido abre hoy con la puesta en escena de una obra que ha triunfado en Broadway, Reino Unido e incluso Australia como es 'Friends, the musical parody' y cuya adaptación llega a El Ejido de la mano de Saga Producciones y bajo la dirección de José Saiz. Omar Ruiz será el encargado de dar vida al personaje de Ross.

Una obra que se convierte en un homenaje a una serie televisiva mítica, que ha acompañado a muchas generaciones de personas durante las 10 temporadas que duró e incluso a otras durante sus numerosas reposiciones. Un inicio de Festival que llega con mucho ritmo y que promete muchas risas y buen rollo, desde las 20.30 horas en el Auditorio de El Ejido.

–¿Se cuenta entre los millones de seguidores de Friends durante sus 10 temporadas?

–Esta serie nos ha acompañado a muchas personas en España porque además de durar varias temporadas, se ha emitido desde los 90 constantemente, incluso en plataformas digitales se puede ver hoy en día. Y sigue en la cresta de la ola, porque el año pasado fue la tercera serie más vista en España. Es normal que haya acompañado a varias generaciones y además es muy bonito que haya pasado de unas a otras.

–¿Qué personaje es el que particularmente más le gustaba?

–Con los que más me reía eran Phoebe y Rachel.

–El personaje al que interpreta en la obra es Ross.

–Sí, es un personaje muy carismático y divertido, me lo paso genial, y de los chicos era mi favorito.

–¿Qué se siente al darle vida a unos personajes tan queridos, tan conocidos y que tanto han calado en tanta gente?

–Respeto. Hay mucho cariño por parte del público y nos llega ese calor que transmiten. Es muy reconfortante. Hay un plus de no estar solo representando un personaje o una obra de teatro, donde la gente se lo pasa bien y se ríe, sino que notas que hay un cariño especial, que hace que vengan con ganas de disfrutar, de ver a los personajes que quieren, y nosotros les damos vida con mucho respeto. Además, es muy bonito ver cómo van reconociendo todas las escenas que van saliendo a lo largo del Musical, cómo se van sumando y cómo van disfrutando.

–Se estrenó en febrero. ¿Cómo han sido estos primeros meses?

–Ha sido muy bonito ver salir al público con una sonrisa, que nos esperen después del espectáculo para darnos un abrazo y transmitirnos cuánto les había gustado. Pero también ver a los no fans, el público que no había visto la serie, y que te dice que a partir de ahora la va a ver porque le ha encantado el musical. La respuesta del público es muy gratificante.

–Se trata de una obra en la que tienen que ser tremendamente fieles al personaje al que dan vida porque la gente espera ver los gestos, las manías... Esto no sé si dificulta más la interpretación.

–Totalmente. Había un doble reto y un trabajo doble, que consistía en además de actuar, cantar y bailar, conocer al personaje que te toca interpretar. El público quiere ver a Ross, a Rachel, a Phoebe... Gracias al trabajo que hicimos de estudio, análisis de los personajes, de la mano del director José Saiz, de imitación del personaje, conseguimos que vean sus movimientos, su entonación e intentamos basarnos mucho en el doblaje de España, porque aquí el público reconoce mucho la voz del doblador.

–El vestuario también es muy característico.

–Sí y además es la gran apuesta de este Musical. Es un musical que viene de Broadway, Australia, Reino Unido y el montaje de España es el que más vestuario tiene. Fue una apuesta de Saga Producciones junto con el director y el diseñador de vestuario que es Fidel David. Es muy chulo porque gracias al vestuario vas reconociendo los momentos de la serie. En hora y media se cuentan diez temporadas. En cada escena, está el vestuario característico que se puede ver en ese momento de la serie. Es muy bonito ver que el público lo reconoce, porque nos lo transmite. Es como ubicarte también visualmente dentro de la serie.

–Además del vestuario, ¿hay algún otro aspecto distinto en esta adaptación del Musical?

–La particularidad, además del vestuario, es que los compañeros que hicieron la adaptación del texto, Kevin Villar, Dani Saiz y Marta Seguí, intentaron respetar esas frases míticas que se habían doblado en España y que todo el mundo reconoce.

–Las canciones ¿en inglés o castellano?

–En castellano. Además la música es otro de los puntos fuertes de la obra, según nos ha llegado por el feedback con el público.

–¿Todo son escenas sacadas de la feria o hay alguna aportación?

–Son los mejores momentos de las diez temporadas de Friends, pero aún así hay cosas nuevas y otras más exageradas, pero no puedo contar más para no desvelar.

–Ross siempre ha estado enamorado de Rachel. ¿Cuánto de esto se ve en la obra?

–Pues en resumen está todo, porque empezamos por la primera temporada y acabamos en la 10, y no echas en falta nada.

–¿Cuántos escenarios diferentes hay a lo largo de la obra?

–Hay dos. Uno es el piso de Mónica y otro es la Cafetería de Central Perk, porque son como los dos espacios más emblemáticos.

–¿Qué le diría a la gente?

–Que venga a verla, que si han visto la serie les va a encantar, pero si no han visto la serie se lo van a pasar súper bien y van a descubrir una serie que nos ha acompañado durante mucho tiempo.

–¿Había estando antes en El Ejido?

–Sí, porque mi familia es de Almería. Mi abuelo nació en Almería y veraneo en Garrucha. Tengo apartamento allí y he ido un montón.

–¿Y el Festival de Teatro?

–Lo conozco, pero no he podido verlo porque siempre cuando voy es en verano, por la disponibilidad del trabajo y de pequeño porque era cuando bajaba con la familia, pero me lo conozco muy bien.