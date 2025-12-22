Mejorada la imagen y la funcionalidad de la Plaza Pompeya de Ejido Norte

La Junta de Gobierno Local aprobó en su reunión de esta semana diversas licencias en el área de Urbanismo, actuaciones con las que continuar avanzando ... en la gestión municipal a través de las áreas de Hacienda y Contratación, y obras con las que seguir mejorando el municipio y la calidad de vida de los ciudadanos.

Entre las actuaciones del área de Obras Públicas destaca la finalización de las obras de colocación de sombreado en la plaza Pompeya, ubicada en Ejido Norte. Un espacio que se convierte durante todo el año en lugar de encuentro para los vecinos y que acoge numerosas actividades sociales, culturales y de ocio, además de ser lugar estratégico en la celebración de las fiestas de la Santa Cruz.

La actuación, que contó con una inversión de 33.877,58 euros, permitió la instalación de un sombreado con el que mejorar las condiciones de confort y funcionalidad, mejorando tanto la imagen como la comodidad y con el que favorecer el uso continuado del espacio por parte de la ciudadanía.

Obras

La actuación se llevó a cabo sobre una superficie de 295,6 metros cuadrados del total de 1.950,7 metros cuadrados que cuenta la plaza. Las obras ejecutadas consistieron en la ejecución de cimentaciones para la fijación de la estructura metálica sobre la que se colocaron las velas textiles.

Para ello se tuvo que llevar a cabo una demolición inicial de parte de la solera de la plaza, que posteriormente se ha reparado y repuesto para configurar un espacio renovado en el que fomentar la convivencia vecinal en condiciones climáticas más adecuadas.

De forma previa a la Junta de Gobierno se aprobó la modificación del contrato de la licitación para la contratación y ejecución del Proyecto de construcción de la E.B.A.R. de Ejidobeach 1 en Almerimar. También se dio el visto a la adjudicación de la contratación del suministro de válvulas reductoras de presión de acción directa; la contratación mediante renting de un camión basculante; el suministro material vegetal, árboles, arbustos y vivaces; trabajos de pavimentación asfáltica en frío o caliente; y el suministro de material de carpintería metálica.

De igual modo se adjudicó la contratación del Lote 1 y Lote 3 para la contratación de la ejecución del proyecto de Renovación de la E.B.A.R. de Almerimar 2 y el Servicio de Control de Calidad y de Dirección Facultativa del Proyecto de Renovación de la E.B.A.R. de Almerimar 2.

Durante el Consejo de DUE se aprobó la adjudicación de la contratación del suministro de contenedores de 8M3 y 5M3 con servicio de recogida y vaciado cada vez que sea necesario; y del Servicio de revisión anual, instalación y certificación de los dispositivos permanentes para trabajos en altura.

Por último se adjudicó la contratación y ejecución de la nueva red de saneamiento en calle Escarcha en Balerma; el expediente de contratación del suministro de mobiliario de oficina; y el expediente de contratación del Servicio de Mantenimiento y reparación de equipos de proyección respiratoria y de detección de gases.