Medio millar de piezas de barro cocido y luces led para el Belén Municipal de El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido inauguró recientemente su tradicional Belén Municipal, una de las propuestas navideñas más visitadas de la provincia, que el pasado año ... alcanzó cerca de 20.000 visitas.

En la inauguración han estado el alcalde, Francisco Góngora; la concejal de Cultura, Elena Gómez; el artesano Miguel Ramírez; el párroco, D. Mariano Delgado, quien ha bendecido el Belén; y el coro del colegio Divina Infantita, además de miembros de la Corporación Municipal y representantes de Hermandades y Cofradías del municipio.

Un emotivo acto durante el que el primer edil ha destacado que el Belén se convierte en «un símbolo del misterio de la Navidad» y que «contemplar el belén es adentrarnos en el corazón del Evangelio. En la humildad de un pesebre, Dios nos muestra que su amor no conoce límites, que se acerca a nosotros con ternura y sencillez, y que su luz puede nacer incluso en la pobreza y en la fragilidad».

El acto ha finalizado con la actuación, como es ya tradición, del coro de alumnos y alumnas de quinto y sexto de Primaria del Colegio Divina Infantita, que han comenzado entonando los villancicos 'Amigos del Mundo' y 'La Luz que nace en Ti', para finalizar con un popurrí de Villancicos tradicionales entre los que no han faltado 'Ande, ande, ande, la Marimorena', 'Los Peces en el Río', 'Chiquirriquitín' y 'Hacia Belén va una burra'.

Al igual que en la edición anterior, el Belén se ubica en el Auditorio de El Ejido y ocupa un espacio expositivo de 80 metros cuadrados con una altura de 60 centímetros, lo que favorece la comodidad y la mejor visión del visitante. A pesar de la reducción del espacio disponible, se ha conseguido mantener prácticamente todos los decorados y la totalidad de las figuras, componiendo un conjunto formado por 500 piezas de barro cocido de 22 centímetros, integradas en una escenografía que recrea con gran realismo viviendas y paisajes de la Judea de la época.

Este año, el recorrido presenta una nueva distribución de escenas, que comienza con la Anunciación a María y continúa con el Empadronamiento, Pidiendo Posada, el Nacimiento, los Reyes Magos, la Anunciación del Ángel a los Pastores, la Degollación de los Santos Inocentes, la Presentación en el Templo, la Huida a Egipto, la Predicación a los sacerdotes y la Sagrada Familia. Estas escenas se complementan con numerosos pasajes de la vida cotidiana en la antigua Judea, destacando la perspectiva y el nivel de detalle alcanzado en cada composición.

El diseño de esta edición también incorpora un amplio repertorio de figuras de animales que enriquecen el conjunto como son 170 ovejas, 60 gallinas, 12 camellos, 11 burros, 6 caballos, 8 vacas y bueyes, y 4 perros.

Tampoco faltarán fieles a su cita los escurridizos y curiosos ratoncillos. Hasta diez son los que este año se esconden por todo el Belén, esperando ser encontrados por pequeños y mayores.

Una gran composición que cobra vida acompañado del espectáculo de iluminación, con transiciones que simulan el paso de las horas, el día y la noche.

Este año, además, se ha reforzado la eficiencia energética mediante la incorporación de nuevos sistemas de iluminación LED, que permiten un mayor realismo y un consumo más sostenible.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha destacado que «el Belén municipal es una de las expresiones culturales más queridas por nuestros vecinos y una tradición que seguimos cuidando con enorme dedicación. Cada año intentamos aportar mejoras y novedades para que este espacio siga siendo un orgullo para El Ejido y un punto de encuentro para miles de familias durante la Navidad».

Asimismo, el regidor ha subrayado el trabajo del equipo responsable del montaje y especialmente del técnico artesano Miguel Ramírez, porque «su dedicación, talento y cariño son los que mantienen viva esta tradición que forma parte esencial de la Navidad ejidense», además de permitir que «este Belén mantenga su espectacularidad y siga creciendo en detalle, calidad y realismo».

El alcalde ha invitado a todos a disfrutar de esta propuesta navideña: «Animo a nuestros vecinos y a quienes nos visiten a recorrer el Belén tanto de día como de noche. Es una experiencia distinta y complementaria, y estoy seguro de que este año volverá a despertar la ilusión de grandes y pequeños».

El Consistorio recuerda que el Belén Municipal ya forma parte fundamental de la identidad navideña del municipio y seguirá siendo uno de los grandes atractivos culturales y familiares de estas fechas.

La instalación estará abierta al público hasta el próximo 6 de enero, de lunes a viernes, en horario matinal 9.00 a 14.00 horas y por la tarde de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados y domingos de 11.00 a14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los días 6, 8, 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 de enero el horario será de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.