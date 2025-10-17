Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento de la jornada de degustación de platos típicos. IDEAL

Mayores participan en una degustación gastronómica con platos tradicionales del Poniente

El Ejido ·

La 'Degustación Gastronómica' se enmarca en el programa de actividades de Participación Activa, organizadas por el Ayuntamiento

J. C.

El Ejido

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:36

Comenta

La nave de Ejidomar acogió hace unos días una actividad de la que disfrutaron alrededor de 550 personas del municipio, pertenecientes a las doce Asociaciones de Mayores con que cuenta El Ejido y a la que se sumaron los usuarios del programa municipal de mayores en situación de soledad no deseada, que desarrolla el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido.

La 'Degustación Gastronómica' se enmarca en el programa de actividades de Participación Activa, organizadas por el Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Servicios Sociales, con el que se conmemora el Día Mundial del Mayor, con el objetivo de fomentar la participación activa de los mayores, que colaboran aportando sus propios platos, basados en ingredientes y recetas tradicionales de la zona.

El alcalde, Francisco Góngora, y la concejala del área, Delia Mira, acompañaron a los mayores en esta cita culinaria, con la que se impulsa que los mayores se interrelacionen, socialicen y disfruten, compartiendo intereses, gustos, experiencias y vivencias. Para el evento asistieron 12 asociaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  2. 2 Así puedes conseguir tu entrada gratis a la Alhambra por el Día Internacional del Patrimonio Mundial
  3. 3 La tienda de Granada famosa por sus quesos, vermut y la sobrasada mallorquina
  4. 4 Una mujer de 64 años herida en la cabeza tras ser atropellada por el metro de Granada
  5. 5 Detenido por apuñalar en el cuello a otro joven tras una noche de fiesta en el Zaidín
  6. 6 La lluvia deja una quincena de incidencias, casas anegadas y carreteras cortadas en Íllora
  7. 7 Viernes crítico de tormentas en Granada: avisos por aguaceros y cinco horas intensas
  8. 8 Embisten a la Guardia Civil en una persecución de película en la A-92 a un narco con 864 kilos de hachís
  9. 9

    Lobato, sobre Kart Royale en Granada: «Tengo una sensación de vértigo porque esto no se ha hecho en la vida»
  10. 10 Así es el hotel de Leo Messi en un lugar privilegiado de Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Mayores participan en una degustación gastronómica con platos tradicionales del Poniente

Mayores participan en una degustación gastronómica con platos tradicionales del Poniente