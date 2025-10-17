Mayores participan en una degustación gastronómica con platos tradicionales del Poniente

J. C. El Ejido Viernes, 17 de octubre 2025, 21:36 Comenta Compartir

La nave de Ejidomar acogió hace unos días una actividad de la que disfrutaron alrededor de 550 personas del municipio, pertenecientes a las doce Asociaciones de Mayores con que cuenta El Ejido y a la que se sumaron los usuarios del programa municipal de mayores en situación de soledad no deseada, que desarrolla el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido.

La 'Degustación Gastronómica' se enmarca en el programa de actividades de Participación Activa, organizadas por el Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Servicios Sociales, con el que se conmemora el Día Mundial del Mayor, con el objetivo de fomentar la participación activa de los mayores, que colaboran aportando sus propios platos, basados en ingredientes y recetas tradicionales de la zona.

El alcalde, Francisco Góngora, y la concejala del área, Delia Mira, acompañaron a los mayores en esta cita culinaria, con la que se impulsa que los mayores se interrelacionen, socialicen y disfruten, compartiendo intereses, gustos, experiencias y vivencias. Para el evento asistieron 12 asociaciones.