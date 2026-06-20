Mayores y escolares de Tarambana comparten una convivencia en La Almunya del Sur

Fomentar el intercambio de experiencias, fortalecer los vínculos entre generaciones y promover la participación comunitaria fueron los principales objetivos de la actividad 'Excursión Intergeneracional a ... La Almunya del Sur', desarrollada en el marco de las actuaciones impulsadas por la ERACIS PLUS a través de la Mesa Comunitaria de Tarambana.

La concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, participó es esta interesante iniciativa que reunió a 40 alumnos de Educación Primaria y a ocho personas de la Asociación de Mayores de Tarambana, quienes compartieron una mañana de convivencia en un entorno natural y educativo.

Mira explicó que «esta actividad forma parte de las acciones que se vienen desarrollando desde la Mesa Comunitaria de Tarambana para fortalecer la cohesión social y la convivencia vecinal, promoviendo espacios de encuentro, participativos e inclusivos».

La jornada comenzó con un itinerario a pie desde el CEIP Artero Pérez y continuó con una visita guiada al Jardín Botánico 'La Almunya del Sur'. Posteriormente, los participantes realizaron un taller de aromas y disfrutaron de un desayuno conjunto, favoreciendo la interacción y el intercambio de experiencias entre los distintos grupos de edad.