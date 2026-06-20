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Mayores y escolares de Tarambana comparten una convivencia en La Almunya del Sur

La jornada comenzó con un itinerario a pie desde el CEIP Artero Pérez y continuó con una visita guiada al Jardín Botánico

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Un momento de la convivencia.

Javier Cortés

El Ejido

Fomentar el intercambio de experiencias, fortalecer los vínculos entre generaciones y promover la participación comunitaria fueron los principales objetivos de la actividad 'Excursión Intergeneracional a ... La Almunya del Sur', desarrollada en el marco de las actuaciones impulsadas por la ERACIS PLUS a través de la Mesa Comunitaria de Tarambana.

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Mayores y escolares de Tarambana comparten una convivencia en La Almunya del Sur

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