Matagorda vive sus días fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe

El núcleo ejidense de Matagorda celebra hasta el domingo 21 de junio sus fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe con un amplio programa ... de actividades para todos los públicos.

Este jueves arrancó la feria del medio día en la Caseta Municipal, que se extenderá hasta el domingo, y a las 13.30 horas los mayores pudieron disfrutar de un almuerzo en el Club de la Tercera Edad. Este mismo día por la tarde, a las 16.30 horas, se celebró el Día de la Bicicleta, una ruta a pedales por las calles del núcleo: Ibiza, Formentera, Escobar, Maestría e Ibiza; y a las 17.30 horas el recinto ferial acogió una gran gincana y tracas familiares. Por la noche arrancarán, hasta el domingo, las veladas de verbena popular.

La programación continuará el viernes, a las 16.00 horas, con las tracas infantiles en el Recinto Ferial. La gran chocolatada, que se desarrollará a las 18.30 horas en la Caseta Municipal, es una de las citas más esperadas.

Los más pequeños podrán disfrutar el sábado de juegos tradicionales desde las 12.00 horas en la calle del colegio y, a partir de las 20.00 horas, del desfile de carrozas acompañadas por caballos.

El gran día será el domingo, cuando tendrá lugar, a las 15.30 horas en el recinto ferial, la fiesta de la espuma y la Holly Party. El fin de fiestas lo pondrá, a las 20.00 horas, la misa rociera y posterior procesión de la Virgen de Guadalupe por las calles del núcleo.