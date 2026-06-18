 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

Matagorda vive sus días fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe

El gran día será el domingo, cuando tendrá lugar, a las 15.30 horas en el recinto ferial, la fiesta de la espuma y la Holly Party, además de la misa rociera y posterior procesión

Regala esta noticia
Añádenos en Google
La procesión de la patrona, en una edición anterior.

Javier Cortés

El Ejido

El núcleo ejidense de Matagorda celebra hasta el domingo 21 de junio sus fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe con un amplio programa ... de actividades para todos los públicos.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Matagorda vive sus días fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe

[]

Matagorda vive sus días fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe