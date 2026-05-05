Matagorda y Pampanico celebran con paella y talleres el Día del Pueblo Gitano

La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido conmemoró el Día Internacional del Pueblo Gitano, que se celebra con diversas actividades de convivencia ... y participación ciudadana en los núcleos de Matagorda y Pampanico, con la implicación de equipos profesionales y agentes comunitarios.

En Matagorda, dentro del programa PICGA y en coordinación con la Mesa Comunitaria, se organizó una 'Feria en familia' en horario de tarde. La jornada incluyó castillos hinchables, algodón de azúcar, pintacaras y talleres dirigidos a público infantil y juvenil.

De forma paralela, se celebró un torneo de fútbol sala en el Centro de Usos Múltiples, con la participación de seis equipos y alrededor de 50 jugadores, culminando con la entrega de trofeos. En total, la actividad reunió a unas 500 personas entre adultos y menores.

Por su parte, en Pampanico, y en el marco de la estrategia ERACIS PLUS, la Mesa Comunitaria celebró una jornada de convivencia vecinal que se desarrolló durante toda la jornada.

El encuentro incluyó una degustación de paella, la grabación colectiva de un vídeo con la participación de vecinos, juegos en familia y una actuación musical a cargo de un vecino del barrio. La actividad tuvo lugar en la pista deportiva junto al Barrio de las 100 Viviendas y contó con la asistencia de aproximadamente 300 personas de todas las edades.

Ambas iniciativas fueron posibles gracias a la colaboración entre profesionales, entidades y vecinos, reforzando la convivencia, la participación social y el reconocimiento de la cultura gitana en el municipio.

Por otro lado, en el marco del programa ERACIS+ de El Ejido, a través de la Mesa Comunitaria de Tarambana, a finales de abril se llevó a cabo el Encuentro Intergeneracional de alumnos del CEIP Artero Pérez con la Asociación de Mayores de Tarambana, que estuvo dirigida al alumnado del primer y segundo ciclo de primaria y a los mayores de la asociación de mayores de Tarambana.

La edil de Servicios Sociales, Delia Mira, junto al presidente de la Junta Local, Salvador Aguilera, asistieron a dicha actividad se realizó en el parque ubicado junto al Centro de Usos Múltiples de Tarambana y en el que participaron casi un centenar de personas entre niños y adultos.

El encuentro sirvió para degustar un desayuno de convivencia donde los menores conocieron la historia de Tarambana, de su colegio y del entorno a través de preguntas realizadas a los mayores de la asociación.