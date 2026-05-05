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Matagorda y Pampanico celebran con paella y talleres el Día del Pueblo Gitano

Las iniciativas fueron posibles gracias a la colaboración entre profesionales, vecinos y entidades, reforzando la participación social

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Un momento del acto celebrado en una de los núcleos del municipio de El Ejido.
Un momento del acto celebrado en una de los núcleos del municipio de El Ejido. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido conmemoró el Día Internacional del Pueblo Gitano, que se celebra con diversas actividades de convivencia ... y participación ciudadana en los núcleos de Matagorda y Pampanico, con la implicación de equipos profesionales y agentes comunitarios.

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Matagorda y Pampanico celebran con paella y talleres el Día del Pueblo Gitano

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