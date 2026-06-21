María de Gádor Ruiz toma posesión como Presidenta de la Junta Local de San Agustín

La nueva presidenta de la Junta Local de San Agustín, María de Gádor Ruíz González, tomó posesión de su cargo durante un acto presidido por ... el alcalde, Francisco Góngora, este pasado viernes.

El primer edil tuvo palabras de cariño y gratitud para la nueva presidenta, a quien le expresó que «va a contar con toda nuestra colaboración». En la misma línea, destacó que «la nueva presidenta conoce muy bien San Agustín y va a trabajar por y para el núcleo y sus vecinos».

El regidor quiso también agradecer la involucración de Francisco José Galdeano Jiménez, quien entra a formar parte de la Junta Local de San Agustín. Por su parte, María de Gádor Ruíz agradeció su confianza al alcalde y se mostró muy emocionada por la asunción de esta responsabilidad. «Siempre he estado para ayudar a mi pueblo, a la gente de aquí y de fuera», al tiempo que señaló que «solo quiero que haya unión en el pueblo para que trabajemos por él y para él».

María de Gádor Ruiz González se convierte así en la cuarta presidenta de la Junta Local de San Agustín en menos de tres años.

Primeramente, Juan José Ruiz Galafata fue elegido como presidente de esta junta local el 13 de julio de 2023, dimitiendo el 20 de mayo de 2024. Cuatro días después, el 24 de mayo de ese año, Aurora Amador Moreno se hacía cargo como presidenta, dimitiendo el 11 de julio de 2024. Y Jordi Góngora Acién era nombrado como presidente de esta junta local de San Agustín el 18 de julio de 2024 hasta que dimitió el pasado 10 de junio de 2026.