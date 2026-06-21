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María de Gádor Ruiz toma posesión como Presidenta de la Junta Local de San Agustín

El primer edil tuvo palabras de cariño y gratitud para la nueva presidenta

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Momento en el que María de Gádor Ruiz toma posesión del cargo.

Javier Cortés

El Ejido

La nueva presidenta de la Junta Local de San Agustín, María de Gádor Ruíz González, tomó posesión de su cargo durante un acto presidido por ... el alcalde, Francisco Góngora, este pasado viernes.

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María de Gádor Ruiz toma posesión como Presidenta de la Junta Local de San Agustín

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