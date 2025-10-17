Marcha saludable y carrera de adultos: llega la marcha solidaria de Halloween de El Ejido Este proyecto que se organiza 'Activa Tu Ocio y Di Capacitados' alcanza este año su 10 edición y contará con varias actividades en la mañana

El Ayuntamiento de El Ejido, a través del Instituto Municipal de Deportes, colaborará en la Carrera y Marcha solidaria de Halloween organizada por la Asociación 'Activa Tu Ocio y Di Capacitados' que se disputará el próximo 26 de octubre alcanzando su 10ª edición.

La concejal de Deportes, María José Martín, ha dado a conocer hoy los detalles de la prueba junto a la edil de Discapacidad, María del Mar Martínez y la directora del Centro Ocupacional de 'Activa Tu Ocio y Di Capacitados', Maru Sánchez.

«Tras el éxito del año pasado, esta edición volverá a celebrarse en el Parque Municipal, éste será el punto de salida y meta y en sus inmediaciones transcurrirá la competición en el mejor ambiente», ha explicado la concejal de Deportes, María José Martín.

La prueba contará con carrera de adultos, a partir de los 14 años, que tendrá una distancia de 5 kilómetros, carreras infantiles para los más pequeños y la marcha solidaria y como singularidad los participantes podrán ir vestidos de temática de Halloween, es decir, como zombis, vampiros o momias, entre otros, ya que se premiará la originalidad de la vestimenta.

María José Martin ha indicado que «esta cita tendrá un componente solidario y social ya que la finalidad es reunir al mayor número de personas que quieran colaborar con la Asociación Activa Tu Ocio que realiza una encomiable labor».

Un año más, este evento deportivo volverá a tener un carácter solidario ya que el importe íntegro de la recaudación va a ir destinado a la realización de las actividades y programas que desarrolla la entidad como exposiciones, galas y salidas culturales y lúdicas, que sirven para la mejora de su autonomía y fomentan su integración», ha subrayado la concejala.

Por su parte, María del Mar Martínez ha alabado «la labor de la directiva y del equipo del Centro Ocupacional de Activa Tu Ocio por el trabajo que desarrollan durante todo el año para mejorar la calidad de vida de sus usuarios que, a su vez, son una gran familia».

A las 9.00 horas se llevará a cabo la recogida de dorsales y la bolsa de los corredores que incluirán camiseta y botella conmemorativa para las primeras 500 inscripciones. También recibirán un obsequio personalizado las primeras 50 inscripciones.

A las 9.30 horas dará comienzo la salida de la carrera de adultos, a las 10.30 horas se llevará a cabo la salida de las carreras infantiles y a las 11.30 tendrá lugar la salida de la marcha. Al término se procederá a la entrega de trofeos, premios y sorteo de regalos y se contará con la actuación de Mariachis 'Los Ingratos'.

Maru Sánchez ha detallado que «también habrá animación con globoflexia, bailes y juegos y paella de convivencia».

Las inscripciones se pueden formalizar en la asociación que está situada en la avenida Séneca 68, en el CÍE de 9.00 a 15.00 horas; en www.efinisher.com; y en un stand en el Parque Municipal del 20 al 23 de octubre en horario de 17.00 a 19.00 horas.

Se ha dispuesto de un dorsal solidario '0' para aquellas personas que no puedan correr, pero sí participar a favor de la asociación.

El Ayuntamiento de El Ejido mantiene la colaboración con esta asociación, al igual que con otros colectivos sociales del municipio, aportando recursos técnicos y humanos mediante dos convenios. Además, este colectivo dispone de un espacio en el Centro de Iniciativas Empresariales para su Centro Ocupacional.

Por último, María José Martín ha animado «a participar en esta original carrera que apuesta por la solidaridad y por la deportividad con vuestros mejores disfraces de Halloween».