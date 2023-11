Manuel Rodríguez toma las riendas de un Club Náutico que quiere ser referente social del municipio

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Hace alrededor de 15 años que Manuel Rodríguez es socio del Club Náutico de Almerimar. Sin embargo, nunca había llegado a formar parte de la Directiva. El nuevo proyecto iniciado por Antonio Enciso hace un par de años y la nueva directiva que se configuró han sido lo que le han impulsado ahora a dar el paso y coger el testigo cuando las circunstancias así lo han demandado. Un cambio en la presidencia que, no obstante, no supondrá un cambio en la línea de trabajo de este club, que tiene como objetivo principal convertirse en un referente no solo a nivel de club náutico sino también social para el municipio.

Un referente que, por otra parte, necesita un municipio del tamaño demográfico y peso económico que tiene El Ejido y del que ha carecido durante muchos años.

«Mi proyecto es continuista, porque en realidad el inicio de este proyecto es de Antonio Enciso. Me ha abierto camino y ahora a mí me toca continuarlo», afirma Manuel Rodríguez, quien incide en que «en un año hemos conseguido que se pase de unos 160 socios a 230, cifra que continúa incrementándose».

Para ello, tienen muy claro que es necesario implicar a todos los socios y que todos tengan voz y se sientan miembros de este proyecto. Es por ello que entre las primeras medidas que ha puesto en marcha esta nueva directiva es la realizar reuniones con las distintas secciones del club, desde la parte de vela a la parte de pesca, sin olvidar, la última incorporación puesta en marcha como ha sido el submarinismo. Un ámbito que estaba prácticamente abandonado y que la incorporación de Jesús Corzo le ha dado un nuevo impulso y protagonismo dentro del club. «De momento hemos tenido una reunión de pesca y en breve tendremos una con el sector de la vela», señala Rodríguez.

Un ámbito, el de la vela, que está volviendo a crecer y a tener protagonismo en el seno del club, puesto que han pasado de apenas tres niños practicando este deporte a tener 25 durante el pasado período estival. «La pandemia hizo mucho daño y ahora estamos empezando otra vez a conseguir despertar a la gente», reconoce el presidente del Club Náutico.

Sin embargo, junto a la parte deportiva, si hay un tema que centra la preocupación de la directiva y su trabajo es el impulso como referente social.

Ese punto de encuentro de la sociedad ejidense, que muchos de los que ya tienen una edad seguro que recuerdan que en El Ejido supuso el nacimiento del Círculo Cultural y Recreativo, pero que con el paso de los años se perdió y que había dejado huérfano, en este sentido, al municipio.

«Queremos fomentar sobre todo la participación de los socios en lo que es la dirección del club, que opinen y todo lo que sea para mejorar, vamos a intentar desarrollar las ideas planteadas en la medida de nuestras posibilidades, sobre todo económicas».

Pero como incide Antonio Rentero, vicepresidente del Club, y aunque suene duro, «El Ejido siempre ha vivido y sigue viviendo de espaldas al mar. Y es muy difícil atraer gente al mar. No tenemos la tradición marítima que puede tener Almería, que puede tener Adra e incluso San José».

Una afirmación que puede escocer, pero que no hace más que reflejar una realidad.

Y todo ello pese a contar con uno de los puertos más grandes a nivel nacional, con 1.100 amarres.

Ese es el objetivo último que se marca esta directiva, conseguir que El Ejido llegue a contar con un Real Club Náutico. Pero para ello son conscientes de que el camino aún es largo y que no depende solo de ellos, puesto que eso requiere de unas inversiones importantes.

Otro de los deseos pasaría por poder contar con una sede social accesible, pero seguir manteniendo unas instalaciones desde las que funcionar a nivel deportivo como las que tienen ahora mismo, en un espacio cedido por Almerimar SA, actual concesionaria del Puerto.

Y es que el Club Náutico de Almerimar, a diferencia de otros de renombre de la provincia, no cuenta con instalaciones propias ni concesiones a largo plazo. Un aspecto que también condicionaría su desarrollo de cara a futuras inversiones.

La Taberna del Club Náutico continuará funcionando todo el año y a ella se unirá una 'Barraquilla'

Entre los proyectos de futuro que tienen marcados en su hoja de ruta para este curso 2023-2024 desde el Club Náutico de Almerimar se encuentran seguir potenciando los lugares de encuentro y reunión entre los socios, para potenciar esa unión y sensación de pertenencia a un proyecto común.

Así, Manuel Rodríguez anuncia que después de la buena respuesta obtenida en la puesta en marcha de nuevo de la Taberna, están trabajando para poder mantenerla abierta durante el año. «Estamos negociando para poder ponerla otra vez en marcha y la idea es abrirla cuatro días al mes, dos viernes por la noche y dos domingos por la mañana. Tenemos que recuperar nuestro punto de encuentro, ese que anteriormente habíamos tenido», incide Rodríguez.

Por otra parte, desde la directiva también se plantean la puesta en marcha de una especie de 'Choco' o 'Barraquilla', esos espacios que se encuentran en los puertos marineros. Un espacio donde poder disfrutar de esa pesca recién capturada por parte de los socios, con su cocina para prepararlo y espacio para disfrutar en compañía.

Y todo ello sin olvidar la potenciación de toda la parte deportiva. Sin ir más lejos, ya durante el pasado verano, el Club Náutico de Almerimar ofreció por primera vez un campus estival durante el mes de agosto en el que el medio centenar aproximadamente de niños inscritos pudieron disfrutar practicando y aprendiendo no solo actividades náuticas como vela, en las diferentes embarcaciones de las que dispone el club, o incluso paddle surf, sino también otras actividades deportivas como kárate.

Y es que el futuro también pasa por conseguir que cada vez sean más los niños que apuestan por el mar, porque ellos serán los que marquen el crecimiento y futuro del Club Náutico de Almerimar.