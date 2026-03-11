Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
IDEAL

Manualidades, baile y cómic para esta primavera en El Ejido

Todas las actividades son de carácter gratuito y las inscripciones se pueden realizar desde hoy 11 de marzo

J. C.

El Ejido

Miércoles, 11 de marzo 2026, 20:24

Comenta

El Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Juventud y Educación, ya tiene elaborada la nueva programación de cursos y talleres con las ... que disfrutar del tiempo de ocio y descubrir nuevas aficiones durante esta primavera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La comilona de Iker Casillas en un restaurante de Granada: «Su sonrisa lo decía todo»
  2. 2 Las cabañuelas se ponen caprichosas con Granada: así apuntan al tiempo de la Semana Santa
  3. 3

    Detienen al alcalde de Benamaurel por un delito de estafa y alega que le han suplantado la identidad
  4. 4 Casting en Granada: buscan figurantes remunerados para el rodaje de una película
  5. 5 El pueblo de Granada que parece Laponia en invierno y Noruega en primavera
  6. 6 Huye con su bebé en brazos tras arder su casa en el Zaidín por una colilla en el toldo
  7. 7 Así será el gran parque de las Familias de Granada que estrena su primera fase a final de marzo
  8. 8 Así es la nueva tarjeta que Caixabank pone a disposición de sus clientes
  9. 9 El municipio de Granada que posee una grandiosa cascada, convertida en atracción turística
  10. 10

    El final de las obras del parque de las Familias ya tiene fecha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Manualidades, baile y cómic para esta primavera en El Ejido

Manualidades, baile y cómic para esta primavera en El Ejido