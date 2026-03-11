Manualidades, baile y cómic para esta primavera en El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Juventud y Educación, ya tiene elaborada la nueva programación de cursos y talleres con las ... que disfrutar del tiempo de ocio y descubrir nuevas aficiones durante esta primavera.

Así, el espacio MurgiJoven abrirá sus puertas cada tarde, de martes a viernes, a nuevas propuestas relacionadas con el mundo del arte y la estética juvenil, sin olvidar el mundo de los juegos de mesa y los videojuegos al que se dedicará toda la jornada del sábado.

Una programación en la que, como destaca el concejal de Juventud, Javier Rodríguez, «prestamos una especial atención al ámbito emocional, porque es importante saber cuidar nuestra mente y aprender a gestionar determinadas emociones para sentirnos bien con nosotros mismos».

De esta manera, la tarde de los martes estará dedicada al asesoramiento psicosocial tanto con sesiones individuales como grupales, que se llevarán a cabo quincenalmente y que impartirá la psicóloga Jéssica Figueroa Escamilla, desde el mes de abril hasta el mes de junio.

Concretamente, a través de los talleres grupales se ofrecen talleres como 'Corazón renovado' el 7 de abril; 'Cuando la cabeza no para', el 21 de abril; 'Límites claros, relaciones claras', el 5 de mayo; 'Modo avión (on)', el 19 de mayo; 'Sin filtros: mi cuerpo, mis reglas', el 2 de junio; 'Amor al desnudo: sin filtros ni dramas', el 16 de junio; y 'Risas contra el estrés', el 30 de junio, con el que se cerrará la programación.

Todos los talleres se llevarán a cabo en horario de tarde, de 17 a 18.30 horas, excepto el último que tendrá lugar por la mañana, entre las 12 y las 13.30 horas.

La tarde de los miércoles, el Espacio Murgijoven abrirá una ventana a la imaginación y a la creación literaria con la escuela de Cómic, de 18 a 20 horas y de la mano de Víctor Cara, presidente de la asociación cultural Diablo y autor de la saga de cómics Evania.

El jueves tomarán el relevo los talleres de manualidades, entre las 17 y las 19 horas, con propuestas como abalorios, customización de prendas, amigurimis, cosplay o bordado de bolsas de playa; así como los talleres de baile con una amplia variedad de modalidades que irán desde el arte más popular y tradicional andaluz con sevillanas, hasta otras más recientes como el k-pop, sin olvidar salsa o bachata.

Los viernes, de 17 a 19 horas, se dedicarán al cuidado personal con talleres de estética juvenil entre los que se incluyen peinados y maquillaje especial para San Marcos, arte de uñas, ondas, treznas, maquillaje para adolescentes, cuidados faciales (skin care) y maquillaje luminiscente.

Por su parte, los sábados estarán dedicados a los juegos. Los amantes de los videojuegos podrán disfrutar de toda una jornada para descubrir nuevos títulos o jugar a los de siempre, solos o en grupo, mientras que para quienes optan por los juegos de mesa se reservará el sábado por la tarde.

Todos los talleres, dirigidos a jóvenes de entre 12 y 30 años, son de carácter gratuito, si bien requieren de inscripción previa de manera presencial en el Espacio MurgiJoven o a través de la web, desde el enlace https://www.elejido.es/actividades/ a partir del próximo miércoles 11 de marzo.