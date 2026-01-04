Mantienen el recorrido de la tradicional cabalgata pero trabajan en una alternativa

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegarán el próximo lunes 5 de enero, fieles a su cita con las familias ejidenses, para hacer realidad ... las peticiones de pequeños y mayores.

Pese a la previsión de lluvia que ofrece la AEMET, el Ayuntamiento de El Ejido ha decidido mantener la tradicional Cabalgata de Reyes programada para la tarde del lunes 5 de enero, desde las 18.30 horas, con salida desde la Nave Ejidomar y llegada a la Plaza Mayor, recorriendo las principales vías centrales del núcleo de El Ejido.

No obstante y de manera paralela a la preparación del recorrido, desde el área de Cultura ya se trabaja en un plan alternativo, por si la lluvia hiciera acto de presencia y dificultara la salida de la comitiva real.

«Estamos ya trabajando en la adecuación y preparación de la Nave Ejidomar como escenario de una Cabalgata Estática donde las familias ejidenses puedan acudir y disfrutar de este maravilloso espectáculo de luz, color y magia», ha explicado la concejala de Cultura, Elena Gómez.

Así, este espacio se transformaría para acoger tanto a las carrozas infantiles tematizadas, como a los pasacalles, dos internacionales, uno nacional y dos locales, junto al resto de miembros tanto del cortejo de animación como, por supuesto, del cortejo real, con Melchor, Gaspar y Baltasar como protagonistas, saludando a los niños.

De cualquier forma, no será hasta el mismo lunes 5 de enero por la mañana cuando se tome la decisión final, teniendo en cuenta todas las circunstancias y factores. «Nuestro objetivo es que los niños y las niñas ejidenses puedan ver a Melchor, Gaspar y Baltasar, pero garantizando la seguridad», ha afirmado la edil de Cultura.