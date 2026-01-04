Mantienen el recorrido de la tradicional cabalgata pero trabajan en una alternativa
El Ejido ·El Ayuntamiento de El Ejido prepara la Nave Ejidomar como alternativa ante la previsión de lluvia para este lunes 5 de enero
J. Cortés
El Ejido
Domingo, 4 de enero 2026, 19:01
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegarán el próximo lunes 5 de enero, fieles a su cita con las familias ejidenses, para hacer realidad ... las peticiones de pequeños y mayores.
Pese a la previsión de lluvia que ofrece la AEMET, el Ayuntamiento de El Ejido ha decidido mantener la tradicional Cabalgata de Reyes programada para la tarde del lunes 5 de enero, desde las 18.30 horas, con salida desde la Nave Ejidomar y llegada a la Plaza Mayor, recorriendo las principales vías centrales del núcleo de El Ejido.
No obstante y de manera paralela a la preparación del recorrido, desde el área de Cultura ya se trabaja en un plan alternativo, por si la lluvia hiciera acto de presencia y dificultara la salida de la comitiva real.
«Estamos ya trabajando en la adecuación y preparación de la Nave Ejidomar como escenario de una Cabalgata Estática donde las familias ejidenses puedan acudir y disfrutar de este maravilloso espectáculo de luz, color y magia», ha explicado la concejala de Cultura, Elena Gómez.
Así, este espacio se transformaría para acoger tanto a las carrozas infantiles tematizadas, como a los pasacalles, dos internacionales, uno nacional y dos locales, junto al resto de miembros tanto del cortejo de animación como, por supuesto, del cortejo real, con Melchor, Gaspar y Baltasar como protagonistas, saludando a los niños.
De cualquier forma, no será hasta el mismo lunes 5 de enero por la mañana cuando se tome la decisión final, teniendo en cuenta todas las circunstancias y factores. «Nuestro objetivo es que los niños y las niñas ejidenses puedan ver a Melchor, Gaspar y Baltasar, pero garantizando la seguridad», ha afirmado la edil de Cultura.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión