El maestro Alberto presenta nuevo cuento coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente

El anfiteatro del Parque de las Familias de El Ejido acogió este jueves la presentación de «Y yo… ¿qué puedo hacer?», el nuevo cuento infantil ... del docente Alberto Padilla López, conocido como El Maestro Alberto, en un acto que coincidió con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.

Numerosas familias, niños y niñas, docentes y amigos acompañaron al autor en una tarde muy especial en la que el reciclaje y el cuidado del planeta fueron los grandes protagonistas. El evento contó además con la presencia de los concejales de Educación y Cultura del Ayuntamiento de El Ejido, que respaldaron esta iniciativa de concienciación ambiental dirigida a los más pequeños.

Convertido para la ocasión en un simpático basurero, Alberto dio vida a los personajes del cuento y compartió con los asistentes un mensaje sencillo pero necesario: todos podemos hacer algo para cuidar nuestro entorno y construir un mundo más sostenible.

La obra, editada por Peonza, sello perteneciente al grupo editorial SAR Alejandría, utiliza una historia cercana y divertida para acercar a la infancia valores como el reciclaje, el respeto por la naturaleza y la responsabilidad ambiental.

La presentación concluyó con la firma de ejemplares y un emotivo encuentro entre el autor y los numerosos asistentes que quisieron acompañarlo en esta nueva aventura literaria.

Al acto asistieron también los concejales de Educación y de Cultura, Javier Rodríguez y Elena Gómez, que felicitaron al autor por esta iniciativa, destacando «el importante papel que desempeña la literatura infantil como herramienta educativa para fomentar la concienciación y la transmisión de valores desde edades tempranas».

Asimismo, subrayaron «el compromiso del Ayuntamiento con la educación, la sostenibilidad y la sensibilización ambiental, promoviendo acciones que ayuden a inculcar entre las más jóvenes actitudes responsables hacia el cuidado de los espacios que compartimos».