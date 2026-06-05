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El maestro Alberto presenta nuevo cuento coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente

Numerosas familias, niños y niñas, docentes y amigos acompañaron al autor en una tarde muy especial en la que el reciclaje y el cuidado del planeta fueron los grandes protagonistas

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Un momento del acto al aire libre.
Un momento del acto al aire libre. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El anfiteatro del Parque de las Familias de El Ejido acogió este jueves la presentación de «Y yo… ¿qué puedo hacer?», el nuevo cuento infantil ... del docente Alberto Padilla López, conocido como El Maestro Alberto, en un acto que coincidió con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.

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El maestro Alberto presenta nuevo cuento coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente

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