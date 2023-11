«Mi madre ya me trajo al mundo sabiendo que yo iba a ser flamenco»

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Hace menos de un mes que el ejidense Raúl Bravo publicó su primer disco. Lo hizo precisamente en octubre como antesala de la Navidad, ya que su primer trabajo es un disco de villancicos, muy particular, y es que se trata de villancicos flamencos. Así, en 'Nostalgia' se pueden encontrar desde un fandango o una bulería hasta unos campanilleros, entre otros.

–¿Por qué villancicos?

–Pues la primera vez que canté villancicos fue la pasada Navidad. Me llamó una academia de baile e hicimos tres 'zambombás flamencas' en Adra y cada vez que la gente me veía actuar terminaban llorando muchos, algunos se acercaban incluso a abrazarme diciéndome que les había recordado a sus padres y que esos cantes ya lamentablemente no se hacían. Y como yo soy tan atrevido y no me gusta dejar las cosas a medias, en ese momento decidí lanzarme y hacer un disco de villancicos flamencos.

–¿Está solo en el disco?

–No, he tenido la colaboración de dos cantaoras: María José Pérez y de Mercedes Cano. Y, por supuesto, mi guitarrista oficial que es Ramón Rivera, y luego otro guitarrista que es Fran Monge, que además ha hecho también la producción del disco. Y en el último tema colabora David Sorrocha, cantaor de Granada, que me ha compuesto un fandango.

–¿Cómo ha ido el lanzamiento?

–De momento ya en unas semanas he vendido 400 copias y ya tenemos cerradas tres fechas para presentarlo en Navidad. El día 2 de diciembre lo presentaremos en la puerta de la Peña de la Torre en Adra, el 9 de diciembre en Canjáyar y el 16 de diciembre en ElEjido.

–¿Y cómo es el disco?

–Es un disco de producción propia. Toda la inversión para sacar el disco la he hecho yo. Hay villancicos populares y otros que hemos adaptado al flamenco. Hay villancicos por fandango y he compuesto un villancico en sevillana, que creo que es algo que nadie ha hecho antes o al menos yo no lo he escuchado. Hemos hecho unos campanilleros, al que le hemos metido coros.

–Pero ¿desde cuándo se dedica al cante?

–Yo muchas veces digo que mi madre ya me trajo al mundo sabiendo que yo iba a ser flamenco, porque yo soy flamenco desde que nací, pero nunca me he dedicado profesionalmente a esto. He recorrido España entera con mi mujer viendo cantadores de flamenco, pero fue ella la que me animó a probar. Y en 2019 me lancé a subirme al escenario en la Peña Flamenca Amigos del Cante Murgi, canté dos o tres fandangos y cuando acabé, la gente que había estaba llorando. Eso solo podía significar que o lo había hecho muy mal o lo había hecho bien. Ahí fue cuando decidí apuntarme a recibir clases para educar la voz. Sobre todo, la que más me ha ayudado ha sido María José Pérez, que es una cantadora de Almería que es profesora en la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco de Sevilla y que ha ganado la Lámpara Minera, el Melón de Oro, el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba... Y poco después de comenzar a formarme empecé a dar mis primeros recitales.

–¿Dónde fue su primer recital?

–En el Círculo Cultural y Recreativo de ElEjido. Se vendieron todas las entradas. Fue un recital de una hora y ocho cantes. Después ya he estado en Córdoba, en Málaga, en Badajoz, en Valdepeñas...

–¿Y dónde le gusta más cantar?

–En las peñas. La primera peña en la que yo canté cuando empecé fue en El Morato, que es preciosa. Pero mi meta es cantar en La Peña El Taranto. Cuando te llaman del Taranto a cantar es porque ya estás haciendo las cosas bien.

–¿Ha participado en concursos o certámenes de flamenco?

–Sí, en algunos. Llegué a la final del Concurso Nacional de Fandangos Pámpana de Oro 'Ciudad de Valdepeñas', he llegado dos veces a la final del Certamen de Cante Flamenco de San Vicente de Alcántara de Badajoz, también llegué a la final del Certamen Juvenil Andaluz de Cante Jondo Flamenco en Los Montes – Íllora. Este año no me he presentado a ninguno porque he estado centrado en el disco.

–¿Cómo es ese momento de subir al escenario?

–Yo lo paso muy mal, de verdad. Me pongo muy nervioso. Tengo que empezar a concienciarme varios días antes y cuando salgo al escenario, hasta que no canto un tema al menos y caliento la voz, no me empiezo a relajar. Además, soy muy meticuloso y quiero hacerlo todo tan perfecto que me meto mucha presión a mí mismo.

–¿Qué palos del flamenco le gustan más?

–Los fandangos son los que más me gusta cantar, también la soleá, la petenera, los tientos, los cantes antiguos.

–¿Y cuáles son sus cantaores de referencia?

–Mis referentes son Paco El Cabrero y El Toronjo, por lo que transmiten y por las letras.