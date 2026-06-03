Un macrooperativo en El Ejido corta 40 enganches de luz a la red pública

La provincia de Almería ha vuelto a ser escenario de una de las operaciones policiales y de ordenamiento urbano más ambiciosas de los últimos meses ... en la comarca del Poniente. Desde las primeras horas de la mañana de ayer, un amplio y minucioso despliegue de la Policía Local de El Ejido tomaba por completo la conocida barriada de El Pozo de la Tía Manolica, ubicada en el núcleo de Matagorda. La intervención, concebida para atajar de raíz los crecientes problemas de seguridad, salubridad y convivencia vecinal en la zona, se ha saldado con un balance definitivo que supera el centenar de actuaciones directas contra la impunidad y el incumplimiento de las normativas municipales más básicas.

El despliegue de las fuerzas del orden ha destacado especialmente por su envergadura y por la coordinación de distintas áreas técnicas del consistorio ejidense. En total, más de una treintena de agentes de la Policía Local se han desplegado de manera estratégica por los puntos calientes de la barriada. El operativo ha contado con la participación de la Unidad de Intervención Especial (GOAP) y la totalidad de la Unidad de Convivencia Ciudadana, lo que demuestra la firme intención de las autoridades de restablecer el orden público de forma integral. Asimismo, la tecnología de vanguardia ha jugado un papel crucial en el éxito de la misión, gracias al uso de un dron de vigilancia policial que ha sobrevolado el entorno para coordinar los movimientos en tierra y detectar posibles vías de escape o infracciones ocultas desde el aire.

La raíz de esta contundente intervención se halla en una labor previa de investigación y diagnóstico en la que se detectaron múltiples y flagrantes vulneraciones a las ordenanzas municipales. Los vecinos de esta zona del Poniente venían sufriendo las consecuencias de un entorno degradado por la proliferación de construcciones ilegales, la ocupación indiscriminada de espacios públicos destinados al libre tránsito, el abandono de vehículos en la vía pública y una alarmante acumulación de basuras. A todo ello se sumaba el peligro latente que suponían los numerosos enganches fraudulentos a la red de suministro eléctrico, una práctica que no solo constituye un delito, sino que pone en grave riesgo la seguridad vial y habitacional de todo el vecindario ante posibles cortocircuitos o incendios.

El balance cuantitativo ofrecido por las autoridades almerienses al término de la jornada refleja la profundidad de la problemática que padecía el Pozo de la Tía Manolica. En el ámbito puramente administrativo y legal, los inspectores urbanísticos desplazados al lugar, en estrecha colaboración con los agentes, han tramitado más de treinta denuncias por infracciones urbanísticas catalogadas como graves. Estas sanciones persiguen poner freno al crecimiento descontrolado de edificaciones que carecen de cualquier tipo de licencia o control técnico, un fenómeno que compromete el desarrollo sostenible y la ordenación del territorio en el municipio ejidense.

Por otro lado, la lucha contra el fraude eléctrico y el desmantelamiento de infraestructuras irregulares ha sido uno de los pilares del operativo. Los técnicos, debidamente escoltados por los efectivos policiales, han ejecutado un total de cuarenta cortes de enganches ilegales a la red de luz. Esta medida busca restaurar la legalidad en el consumo energético y garantizar que el suministro llegue exclusivamente a aquellos usuarios que cumplen con los requisitos legales establecidos, aliviando al mismo tiempo la sobrecarga que estas conexiones clandestinas provocaban en la red general de la comarca.

La salubridad y la recuperación del espacio público para los ciudadanos han centrado otra parte fundamental de las actuaciones desarrolladas durante este intenso miércoles. Un dispositivo especial de limpieza viaria se ha empleado a fondo en las calles de Matagorda, logrando la retirada de un volumen histórico de residuos que ascendió a las ocho toneladas de basura acumulada de forma incontrolada. De forma paralela, las grúas municipales retiraron quince vehículos que se encontraban en evidente estado de abandono, liberando plazas de aparcamiento y eliminando focos potenciales de contaminación y vandalismo en el entorno urbano.

La protección animal también ha tenido cabida en este macrooperativo multidisciplinar. El servicio municipal de recogida de animales, que formaba parte de la comitiva oficial, ha logrado rescatar y retirar un total de diez animales que se hallaban en situación de desamparo o abandono en las inmediaciones de la barriada. Estos animales han sido trasladados a instalaciones adecuadas para recibir la atención veterinaria necesaria, solventando simultáneamente un problema de salud pública y de seguridad para los propios viandantes de la zona.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha querido valorar en primera persona el resultado de este despliegue sin precedentes en el municipio, lanzando un mensaje de tranquilidad y firmeza.