 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

El Ejido

Un macrooperativo en El Ejido corta 40 enganches de luz a la red pública

Se han interpuesto 30 denuncias por infracciones urbanísticas graves

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Operativo policial de ayer en Matagorda, El Ejido.
Operativo policial de ayer en Matagorda, El Ejido. (R. I.)

Marcos Tárraga

El Ejido

La provincia de Almería ha vuelto a ser escenario de una de las operaciones policiales y de ordenamiento urbano más ambiciosas de los últimos meses ... en la comarca del Poniente. Desde las primeras horas de la mañana de ayer, un amplio y minucioso despliegue de la Policía Local de El Ejido tomaba por completo la conocida barriada de El Pozo de la Tía Manolica, ubicada en el núcleo de Matagorda. La intervención, concebida para atajar de raíz los crecientes problemas de seguridad, salubridad y convivencia vecinal en la zona, se ha saldado con un balance definitivo que supera el centenar de actuaciones directas contra la impunidad y el incumplimiento de las normativas municipales más básicas.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Un macrooperativo en El Ejido corta 40 enganches de luz a la red pública

[]

Un macrooperativo en El Ejido corta 40 enganches de luz a la red pública