Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cementerio municipal de El Ejido contará con una ampliación. IDEAL

Luz verde al proyecto de ampliación del Cementerio de El Ejido

El camposanto albergará 972 nuevos nichos y tendrá un presupuesto que estará próximo al millón de euros

J. Cortés

El Ejido

Sábado, 9 de agosto 2025, 01:42

El Ayuntamiento de El Ejido celebró como viene siendo habitual los jueves una Junta de Gobierno que contó con varios puntos del orden del día. Uno de los más destacado fue la aprobación para sacar a licitación el proyecto de ampliación del cementerio de El Ejido.

El Camposanto verá incrementada su capacidad con la construcción de 972 nichos, lo que permitirá atender las demandas de al menos un lustro. El proyecto contará con un presupuesto general de 978.620,48 euros e incluirá la construcción de una nueva plaza, la pavimentación de calles y la construcción de almacenes de diferentes usos, dentro de la zona que se amplió en el año 2020.

De manera previa a la Junta de Gobierno se celebró el Consejo de Administración de DUE durante el que se aprobó la contratación del suministro de dos grupos electrobomba sumergibles de sustitución para los pozos de Santa María del Águila y P4, así como la contratación del servicio de consultoría de prevención de riesgos laborales.

Entre el resto de los puntos del orden del día también figuró la contratación del suministro, reparación y montaje de neumáticos, equilibrado de ruedas y alineación de dirección para vehículos y maquinaria de DUE.

Por otro lado, el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de El Ejido anunció este lunes 4 de agosto la puesta en marcha de un innovador sistema de pago autoservicio que permitirá a los ciudadanos realizar sus abonos de forma rápida, sencilla y segura, utilizando tarjeta bancaria o Bizum, entre otras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una bañista en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro
  2. 2 Despido inmediato para un conductor de autobús de Granada por dar un puñetazo a un viajero en una discusión sobre la parada
  3. 3

    «La gente se baña como si nada; luego vendrán las quejas y los lloros»
  4. 4

    La recomendación de evitar el baño se mantendrá en la playa de Salobreña hasta la semana que viene
  5. 5

    La actuación en Castell, bajo la mirada experta
  6. 6 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  7. 7 Así fue el dispositivo de la Policía para capturar a un clan paraguayo que quiso secuestrar a un hombre en plena calle de Granada
  8. 8 Despliegue de la Guardia Civil para capturar en Almuñécar a un capo albanés de la droga en búsqueda y captura
  9. 9

    Condenan a la turba que liberó a un detenido en Loja
  10. 10 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Luz verde al proyecto de ampliación del Cementerio de El Ejido

Luz verde al proyecto de ampliación del Cementerio de El Ejido