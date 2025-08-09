Luz verde al proyecto de ampliación del Cementerio de El Ejido El camposanto albergará 972 nuevos nichos y tendrá un presupuesto que estará próximo al millón de euros

J. Cortés El Ejido Sábado, 9 de agosto 2025, 01:42 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de El Ejido celebró como viene siendo habitual los jueves una Junta de Gobierno que contó con varios puntos del orden del día. Uno de los más destacado fue la aprobación para sacar a licitación el proyecto de ampliación del cementerio de El Ejido.

El Camposanto verá incrementada su capacidad con la construcción de 972 nichos, lo que permitirá atender las demandas de al menos un lustro. El proyecto contará con un presupuesto general de 978.620,48 euros e incluirá la construcción de una nueva plaza, la pavimentación de calles y la construcción de almacenes de diferentes usos, dentro de la zona que se amplió en el año 2020.

De manera previa a la Junta de Gobierno se celebró el Consejo de Administración de DUE durante el que se aprobó la contratación del suministro de dos grupos electrobomba sumergibles de sustitución para los pozos de Santa María del Águila y P4, así como la contratación del servicio de consultoría de prevención de riesgos laborales.

Entre el resto de los puntos del orden del día también figuró la contratación del suministro, reparación y montaje de neumáticos, equilibrado de ruedas y alineación de dirección para vehículos y maquinaria de DUE.

Por otro lado, el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de El Ejido anunció este lunes 4 de agosto la puesta en marcha de un innovador sistema de pago autoservicio que permitirá a los ciudadanos realizar sus abonos de forma rápida, sencilla y segura, utilizando tarjeta bancaria o Bizum, entre otras.