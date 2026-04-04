La luz de las velas guía el camino del Santo Sepulcro en su procesión por las calles de El Ejido
La procesión ha arrancado en la plaza Párroco José Jiménez
J. C.
El Ejido
Sábado, 4 de abril 2026, 17:18
El Ejido sigue viviendo su Semana Santa 2026 con pasión y devoción. La última de las procesiones en arrancar en este Viernes Santo ha sido ... la Procesión del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores, que partía pasadas las diez de la noche de la parroquia de San Isidro Labrador.
Los concejales Elena Gómez y Manuel Martínez, y el vicepresidente de la Diputación Provincial, Ángel Escobar, junto a otros miembros de la Corporación Municipal han acompañado a los numerosos fieles que han procesionado junto a las imágenes por las calles del centro.
Las luces iban apagándose al paso del Santo Sepulcro, tan solo iluminado por velas y en un silencio únicamente interrumpido por los tambores. Tras el Santo Sepulcro iba Nuestra Señora de los Dolores.
La procesión ha arrancado en la plaza Párroco José Jiménez, para continuar por las calles Divina Infantita, La Rosa, Cervantes e Iglesia, bajando hasta el Bulevar, para posteriormente subir por calle Lobero y regresar al templo por calle Divina Infantita.
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