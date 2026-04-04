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Imagen del Santo Sepulcro en El Ejido IDEAL

La luz de las velas guía el camino del Santo Sepulcro en su procesión por las calles de El Ejido

La procesión ha arrancado en la plaza Párroco José Jiménez

J. C.

El Ejido

Sábado, 4 de abril 2026, 17:18

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El Ejido sigue viviendo su Semana Santa 2026 con pasión y devoción. La última de las procesiones en arrancar en este Viernes Santo ha sido ... la Procesión del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores, que partía pasadas las diez de la noche de la parroquia de San Isidro Labrador.

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