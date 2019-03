Luis Muñiz llega a la dirección de la ONCE en El Ejido para mejorar la calidad de vida de los invidentes Luis Muñiz, Gema Pozo, Francisco Góngora, Cristóbal Martínez, Alberto Morillas y María Dolores Pérez, en el acto de toma de posesión. / I. A. Sustituye en el cargo a María Dolores Pérez, que estuvo al frente de esta institución en el municipio los últimos cinco años y medio INMACULADA ACIÉN El Ejido Miércoles, 6 marzo 2019, 20:35

El nuevo director de la ONCE en la Agencia de El Ejido, Luis Muñiz, tomó ayer posesión de su nuevo cargo en un acto emotivo y con mucha carga sentimental, celebrado en salón de Plenos del Consistorio. Un acto durante el que además también se produjo la despedida de la hasta ahora directora, María Dolores Pérez, que abandona el cargo tras cinco años y medio, algo más de un mandato, al frente de esta institución en el municipio.

Así, Luis Muñiz explicó que su misión principal en el municipio «es la mejora de la calidad de vida de las personas invidentes o con discapacidad visual grave, a través de la prestación de una amplia oferta de servicios sociales que permitan la inserción plena».

Además, el nuevo director de ONCE en El Ejido aseguró sentirse feliz por este proyecto «por estar aquí y asumir esta responsabilidad que valoro cada día de mi vida. Es una responsabilidad porque esta casa para mí significa todo y me lo ha dado todo». De esta manera, Muñiz explicó cómo se fraguó su relación con esta institución nacional. «Sufrí un traumatismo craneoencefálico fortuito, que afectó a mis nervios de la visión. En aquel entonces mis padres sufrieron muchísimo y pasaron muchísimo miedo, pero la ONCE apareció en su camino». Con su ayuda, Muñiz destacó que ha conseguido «finalizar su etapa educativa, universitaria, ser deportistas de alto nivel, ser empresario y conseguir incluir su profesionalidad en el mundo de la gestión de la ONCE». También tuvo palabras de agradecimiento para su familia, que le acompañará en esta nueva andadura profesional.

Asimismo, el nuevo director de la ONCE en El Ejido se puso a disposición de afiliados y vendedores, así como de las instituciones con el objetivo de generar sinergias y trabajar de manera conjunta por mejorar la vida de las personas invidentes o con algún tipo de problema visual.

Por otra parte, Muñiz subrayó en su discurso que «un gesto tan sencillo y aparentemente tan carente de significado como comprar uno de nuestros productos abre las puertas a niños, adultos y mayores al mundo de la inclusión social, de la autorrealización como es mi caso», al tiempo que se marcó como objetivos precisamente facilitar a todos los afiliados esos servicios, darles a conocer la ONCE y fortalecer esa unión que hace 80 años fue el germen de lo que hoy es esta institución. «Lo único que yo quiero hacer es lo mismo que la ONCE en su día le ofreció a mi familia, una esperanza, una opción de ser feliz», afirmó este joven .

El acto contó entre los asistentes con la presencia del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, quien afirmó en su intervención que esta «organización va a seguir siendo un aliado de este Ayuntamiento aumentando las oportunidades y visualizando las innumerables capacidades con las que cuenta este colectivo para continuar avanzando hacia una sociedad más inclusiva».

En esta línea, el máximo responsable municipal señaló que el gobierno municipal está elaborando desde hace más de un año un Plan de Accesibilidad para eliminar las barreras arquitectónicas y que mediante los proyectos de la Edusi se está llevando a cabo la mejora de la accesibilidad a numerosos edificios públicos.

Por otra parte, otra actuación en la que está trabajando el Ayuntamiento es en la adaptación por completo del servicio de transporte urbano. «Ya tenemos una marquesina, la del Hospital de Poniente, adaptada con información en Braille. Y con el nuevo pliego del servicio de transporte se irán adaptando el resto de paradas con la incorporación de la información en los mupis», indicó el alcalde.