La Loma de la Mezquita realiza una procesión en honor a Santa María

Javier Cortés El Ejido 17/06/2026 a las 19:28h.

La Loma de la Mezquita celebró Santa Misa en honor a la titular de su parroquia, Santa María de la Paz. Tras la misa, se ... llevó a cabo una salida procesional con la Imagen por las calles del barrio, que contó con la presencia del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; la parlamentaria andaluza, Julia Ibáñez; y los concejales Elena Gómez y Bernardo Robles.