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La Loma de la Mezquita realiza una procesión en honor a Santa María

La procesión estuvo acompañada por la Agrupación Musical 'Santa María de la Paz'

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Foto grupal.

Javier Cortés

El Ejido

La Loma de la Mezquita celebró Santa Misa en honor a la titular de su parroquia, Santa María de la Paz. Tras la misa, se ... llevó a cabo una salida procesional con la Imagen por las calles del barrio, que contó con la presencia del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; la parlamentaria andaluza, Julia Ibáñez; y los concejales Elena Gómez y Bernardo Robles.

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La Loma de la Mezquita realiza una procesión en honor a Santa María

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