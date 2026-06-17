La Loma de la Mezquita realiza una procesión en honor a Santa María
La procesión estuvo acompañada por la Agrupación Musical 'Santa María de la Paz'
Javier Cortés
El Ejido
La Loma de la Mezquita celebró Santa Misa en honor a la titular de su parroquia, Santa María de la Paz. Tras la misa, se ... llevó a cabo una salida procesional con la Imagen por las calles del barrio, que contó con la presencia del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; la parlamentaria andaluza, Julia Ibáñez; y los concejales Elena Gómez y Bernardo Robles.
La procesión estuvo acompañada por la Agrupación Musical 'Santa María de la Paz'. Este acto estuvo precedido por la celebración de un solemne triduo en honor a Santa María de la Paz oficiado por el párroco Antonio Manzano.