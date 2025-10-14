Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

La procesión en una zona de la pedanía. IDEAL

La Loma de la Mezquita - Calahonda honra a la Virgen del Pilar con varios actos

Misa y procesiñon por la pedanía ejidense fueron algunos de los eventos previstos

J. C.

El Ejido

Martes, 14 de octubre 2025, 18:00

El barrio de la Loma de la Mezquita - Calahonda vivió en la tarde - noche de este domingo la Santa Misa y procesión de la Santísima Virgen del Pilar, patrona de este barrio ejidense, organizada por la Hermandad del Pilar.

Vecinos, devotos y representantes de hermandades estuvieron presentes durante la Santa Misa, oficiada por el párroco Antonio Jesús Manzano en la Parroquia de Santa María de La Paz, para posteriormente acompañar a la imagen por las calles en procesión, junto a los sones de la Banda de Santa María de la Paz.

Junto a las decenas de personas asistentes, estuvieron también los concejales Javier Rodríguez y Bernardo Robles y miembros de la Corporación municipal.

