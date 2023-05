«Lola Fargas es uno de los personajes más complejos que he interpretado»

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

La Florida es un edificio de apartamentos de veraneo, situado en una ciudad de vacaciones de la costa mediterránea, que en invierno se convierte en una ciudad fantasma. En La Florida, de hecho, cuando llega el frío, apenas viven un puñado de almas. La vida se para, pero una noche invernal aparece un muerto flotando en la piscina. Así comienza la obra de teatro que esta noche se sube a las tablas del Auditorio de El Ejido, en el marco del 46 Festival de Teatro, de la mano de Silvia Marsó, Vito Sanz, Lorena López, Francisco Reyes y Amparo Fernández. Una obra dirigida por Víctor Sánchez Rodríguez

–¿Qué se va a encontrar el público esta noche con 'La Florida'?

–Una obra muy moderna que mezcla comedia y mucha profundidad, música y unos personajes, cinco en total, absolutamente fascinantes. Es una comedia que gira al asesinato de un hombre en un edificio de vacaciones en lo que podría ser cualquier localidad turística de costa. Pero el asesinato se convierte en el pretexto, porque lo más interesante es por dónde transitan los personajes. A través de cada uno de ellos, el público puede reconocer diversas formas de vida y tener la sensación de que puede empatizar con alguno y sentirse incluso identificado.

–¿Es esta obra un poco alegoría de lo que es la sociedad actual?

–Sí, es absolutamente un reflejo de lo que se vive hoy en día, pero a través de unos personajes que no están prácticamente en la sociedad, sino fuera de ella. Son marginales. A través de ellos podemos sentir una cierta crítica a todo lo que supone la sociedad actual. La obra plantea una incógnita que es saber quién es el asesino y saber qué ha pasado con ese hombre que ha aparecido muerto en la piscina, pero lo más importante de la obra es cómo maneja el lenguaje Víctor Sánchez Rodríguez para describir a los personajes, y la reflexión sobre la soledad, sobre personajes que están muy solos y no han conseguido alcanzar sus sueños en la vida, por lo que viven en la frustración y en la desesperanza.Pero todo esto en clave de humor.

–¿Cómo conjugan la soledad y la frustración con la comedia?

–Es una mezcla muy interesante. Es una obra de estilo. La descripción me la hizo un amante de la cultura que vino a ver la función y cuando acabó me dijo: es como si en Benidorm estuvieran tomando el té, Agatha Christie y David Lynch, y de repente apareciera Terenci Moix y se uniera a ellos. Eso es La Florida. El público se puede sentir reconocido en los personajes y se establece una complicidad con el público a través de las situaciones, que termina provocando la risa.

–¿Y cómo es Lola Fargas, su personaje?

–Es uno de los personajes más complejos que he interpretado nunca, porque es una mujer que vive anclada en un pasado que perdió. Una cantante frustrada que alcanzó la fama, pero luego la perdió porque quiso ser honesta con ella misma y su manera de sentir, y tomó una decisión que resultó ser un fracaso, porque era una cantante de éxito en los 70 y los 80, pero que escuchó más a su corazón y sus sentimientos y tomó una decisión. Podríamos decir que el público va a descubrir un personaje con una gran dignidad y una gran lección de vida, lo que pasa es que al principio aparenta ser una mujer trasnochada.

–Es un homenaje al género negro, un thriller pero que traspasa ese género.

–De hecho, lo que más me interesó a mí no fue el asesinato, que es al final el pretexto para contar la historia, sino lo que hay detrás, la parte más humana de los personajes y la historia que cada uno de ellos guarda. El análisis de cada uno de los personajes a través de la escena, de lo que dicen, de las reflexiones que realizan cada uno de ellos, es lo que a mí más interesa.Son personajes fascinantes todos, incluido Vito Sanz, que es el policía y el que a priori podría parecer el más normal, pero que también a través de la obra se va transformando.

–¿Todos son protagonistas?

–Sí, es una obra muy coral, somos todos protagonistas. Vito hace de hilo conductor, pero también es un personaje que se va retroalimentando del resto de personajes y eso es lo que le hace cambiar y transformarse.

–¿Qué es el teatro para usted?

–Para mí el teatro lo es todo. Reúne todas las cosas que me interesan: el compromiso, el directo, que es el riesgo y el más difícil todavía, en este caso también la música, porque tengo que cambiar, la estética, la escenografía, vestuario y la interpretación más profunda a través de los personajes y lo que les pasa. El teatro para mí es el arte más completo que existe.

–La música también ha estado presente en los últimos meses en su trayectoria profesional con el concierto teatral Blues & Roots, en el que además de dramaturga se ha estrenado como directora de escena. ¿Cómo ha sido la experiencia?

–Ha sido una experiencia muy bonita, un espectáculo de creación personal. Me he atrevido a iniciar mi trayectoria como directora con un espectáculo que es multidisciplinar, que no es una pieza teatral en sí, sino que reúne también varias disciplinas artísticas desde la poesía hasta la música en directo, la danza y el cine, porque hay proyecciones. Hay un trabajo audiovisual detrás el espectáculo. Todo esto era como muy atractivo para mí y decidí dirigirlo yo. Empecé a escribir y a hilvanar las canciones. También es la primera vez que compongo música. Hemos adaptado por primera vez al blues un poema de Poeta en Nueva York, de Lorca, que se titula 'El Rey de Harlem'.

–¿Por qué ir a ver 'La Florida?

–Es una obra muy moderna, muy distinta, que no se parece a nada de lo que el público haya visto.Se van a sentir muy atraídos por estos personajes tan fascinantes y a lo mejor se llevan alguna reflexión para sus propias vidas. Además, me escucharán cantar en directo, si no lo han hecho nunca, porque mi personaje es muy divertido, y mis compañeros son increíblemente buenos actores. Y Víctor Sánchez Rodríguez es uno de los nuevos valores y más en alza del mundo del teatro.