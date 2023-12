«Ya llevaré más de doscientas celebrities maquilladas seguro»

Inmaculada Acién El Ejido Sábado, 2 de diciembre 2023, 22:57 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Mario Rubio es un joven ejidense que con tan solo 16 años decidió hacer la maleta y marcharse a Madrid a formarse como maquillador con el firme convencimiento de que se convertiría en el maquillador de las estrellas, algo que sin duda ha conseguido. Por sus manos han pasado ya algunas de las mejores modelos, actrices, cantantes e influencers a nivel nacional y no hay evento en el que no esté presente, llegando sus maquillajes incluso a las pantallas de Times Square.

–¿Cómo se convierte el maquillaje y el estilismo en su opción profesional de futuro?

–De adolescente, los fines de semana, mi casa era siempre como un salón de belleza. Maquillaba a mis amigas, les cortaba el pelo, les echaba mechas... Hacía experimentos con ellas. Recuerdo una vez a mi prima que hacía la comunión ese año, y yo cogí y le corté el flequillo recto. Pero lo hacía simplemente porque me divertía. No sé en qué momento concreto me entró la neura, estaba en Bachillerato, pero dije quiero ser estilista y maquillador.

–¿Y qué dijeron sus padres?

–Recuerdo el día que se lo dije a mis padres. Mi padre me dijo «vale, si lo que quieres hacer es esto, yo te apoyo, ahora tienes que ser el mejor». Mi madre me dijo que iba a acabar depilando cejas y yo le contesté que no iba a depilar cejas, que iba a maquillar a famosos. Dejé el Bachillerato y en septiembre de 2011 me fui a Madrid, empecé a formarme, a hacer cursos, tanto de pelo como de maquillaje.

–¿Dónde estudiaste?

–En la academia que justo acababa de abrir Gobart, su fundador era director creativo de Mac, que hacía desfiles de Chanel, de Dior, maquillaba a todas las pasarelas, celebrities internacionales y montó una escuela. Fui la primera promoción. Mientras estudiaba empecé a escribirle a fotógrafos que me gustaban, para ofrecerles colaboraciones gratis, porque al principio todo era gratis. Le escribí a modelos que me gustaban para ofrecerme también para sesiones de fotos... Así, empecé a hacer sesiones de fotos también para mi porfolio personal y poco a poco todo va evolucionando. Pasé a ir de ayudante de maquilladores top, luego a cobrar súper barato, hasta que ya vas teniendo un nombre, te van pidiendo y entras en una agencia, donde te representa una persona y ya negocia las tarifas con los clientes. Parece sencillo, pero lleva años. De hecho, yo todavía sigo consiguiendo metas cada año.

–¿Desde cuándo llevas trabajando profesionalmente?

–En enero de 2018 me puse un límite. En seis meses tenía que ser capaz de vivir de esto. Miré agencias, concretamente a una de representación de maquilladores, una muy buena que ya no está y conseguí entrar. Es verdad que en agencias tan top, los mejores trabajos se los quedaban los grandes maquilladores, a mí me daban como mucho un maquillaje al mes, empecé yo a hacer sesiones de fotos con actores y para la revista con la que colaboraban.

–¿Con quién fue su primer maquillaje profesional?

–Con Eugenia Silva, que es una modelo. Le gustó como la maquillé y desde ese momento me llamaba para que la maquillara para todos los eventos, viajaba con ella para Londres, para París y a todas las cosas que tenía en Madrid. A raíz de Eugenia Silva, me salió a hacer la gira de Aitana, la cantante. Empecé también a trabajar con Dior, a maquillar a Marta Lozano, Teresa Gonzalvo. Ya me empezaron a llamar también ellas para los eventos. Hice una campaña de El Corte Inglés de niños... En septiembre ya trabajaba por mi cuenta.

–¿Cuáles han sido los últimos eventos en los que ha estado?

–Hace nada he estado en la Fashion Week de París maquillando a una influencer que se llama Lola Lolita, que desfilaba junto a Eva Longoria, Kendall Jenner, Camila Cabello... He estado en el desfile de Dior en Marrakech, en París... Es que son muchos sitios.

–Pese a vivir en Madrid, ¿El Ejido está muy presente en su vida?

–Yo bajo a Almería un montón y siempre le estoy enseñando fotos de Almerimar a todas las personas que maquillo. De hecho, hace unos años estuve en la casa de Bisbal y le decía a la mujer que había cogido el mejor maquillador que había en Madrid, de Almería.

–¿Cuántas modelos y actrices han pasado por tus manos desde 2018?

–No tengo ni idea, pero sí puedo decirte que de chico, el que más ilusión me hizo maquillar fue a Maluma. Porque me encanta. En chicas, la gira de Aitana me hizo ilusión, porque fue a la primera cantante que maquillé.

–¿Y alguien que le haya sorprendido que lo llamara para que la maquillara?

–Pues por ejemplo, Lola Lolita, que es una creadora de contenido que tiene 11 millones de seguidores en TikTok y tres enInstagram. Me llamaron y me dijeron que Lola quería que la maquillara para el desfile de L'Oréal en París, para el Festival de San Sebastián, para la portada de Forbes de este año, que sale ella como la número uno de influencers, y para los Grammys. Pero al final, todas las que maquillo me hacen ilusión y ya llevaré más de doscientas celebrities maquilladas seguro.

–¿Y quién le gustaría que pasara por sus manos que aún no lo haya hecho?

–Anne Hathaway. Esa actriz me encanta y me encantaría maquillarla. Y también me gustaría a Kendall Jenner.

–Su profesión le está permitiendo vivir grandes experiencias.

–Totalmente, los Goya, los Grammy, el Festival San Sebastián, el Festival de Málaga... Y además vivirlos con todos los lujos habidos y por haber. Vives vida de rico sin tú ser rico. Vas a hoteles brutales, te recogen y te ponen conductores, te llevan de viaje con todo pagado. Entras a sitios en los que tú no podrías entrar de normal... Cada día haces algo de lo que te sientes orgulloso de haber hecho. Pero una de las cosas que más me han impactado este año fue ver un trabajo mío aparecer en las pantallas de Times Square, en Nueva York, que fue la portada del disco de la cantante Paula Cendejas.

Imagen del disco de Paula Cendejas con el maquillaje de Mario Rubio.

–¿Cuál es su próxima meta?

–La meta que tengo es cuidar a todas las clientas que tengo y mantenerlas, que siempre estén contentas conmigo. Siempre dar lo mejor de mí para que me sigan llamando. Además, ya he encontrado mi identidad como maquillador y mi propio estilo. Un maquillaje sexy, natural, pero elegante.

–¿Qué tipo de maquillaje se va a llevar esta Navidad?

–Para Navidad, un dorado o un plata, pestañón, los ojos bien marcados oscuros, o si no quieres llevar los ojos muy marcados, un buen labial rojo. Y ya no se llega tanto el iluminador.

–¿Qué tipo de evento o trabajo le queda por hacer que le gustaría?

–Un rodaje de un anuncio de perfume, para mí eso es mi sueño, o de maquillaje.

–¿Cuánto tarda en hacer un maquillaje?

–Entre hora y media y dos horas. Un maquillaje bien hecho requiere de muchísimos pasos y difuminar mucho, con todo al detalle.

–¿Cómo de importantes son las redes sociales para usted?

–Las redes sociales son fundamentales, porque de lo que subo me salen mucho más clientes. Instagram es 100% la plataforma que me da de comer.Y las marcas son fundamentales, porque a mí me pagan las marcas, no me pagan las celebrities .