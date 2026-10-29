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Limpieza y embellecimiento: El Ejido pone a punto el dispositivo de Todos los Santos

Los trabajos incluyen pintura, albañilería, revisión de instalaciones, jardinería y mejoras en los accesos y zonas exteriores

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Vecinos visitan un camposanto de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido desarrolló un amplio dispositivo especial de limpieza, mantenimiento, acondicionamiento y embellecimiento de los tres cementerios municipales, El Ejido, Balerma y ... Las Norias-San Agustín, con motivo de la celebración de la festividad de Todos los Santos, el próximo 1 de noviembre, una fecha en la que tradicionalmente se incrementa de manera notable la afluencia de vecinos que acuden a visitar las sepulturas de sus familiares y seres queridos.

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