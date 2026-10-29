Limpieza y embellecimiento: El Ejido pone a punto el dispositivo de Todos los Santos

El Ayuntamiento de El Ejido desarrolló un amplio dispositivo especial de limpieza, mantenimiento, acondicionamiento y embellecimiento de los tres cementerios municipales, El Ejido, Balerma y ... Las Norias-San Agustín, con motivo de la celebración de la festividad de Todos los Santos, el próximo 1 de noviembre, una fecha en la que tradicionalmente se incrementa de manera notable la afluencia de vecinos que acuden a visitar las sepulturas de sus familiares y seres queridos.

El operativo, coordinado a través del área de Obras Públicas y Mantenimiento y de la empresa DUE, permitió intensificar las labores habituales de conservación y puesta a punto de los camposantos, con actuaciones dirigidas a mejorar tanto su imagen como el estado de sus instalaciones, accesos y espacios comunes.

Los trabajos abarcaron diferentes ámbitos, desde la renovación de pintura y la reparación de desperfectos hasta la revisión de las instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, carpintería y cerrajería, además de labores de jardinería, poda y embellecimiento de las zonas verdes.

En este sentido, en el cementerio de El Ejido, las actuaciones de pintura incluyeron la fachada principal, el porche, la capilla y los aseos, así como distintos muros, laterales de grupos de nichos y espacios vinculados a los columbarios. También se repararon desperfectos en las zonas interiores y en los muros que delimitan el parque donde se celebra la misa.

En Balerma, los trabajos se centraron en la reparación de desperfectos y la mejora de la imagen general del recinto, especialmente en las zonas de acceso, mientras que en Las Norias-San Agustín se intervino en la fachada principal, los bordillos y distintos elementos interiores.

Asimismo, se llevaron a cabo actuaciones de albañilería para reparar revestimientos deteriorados, corregir fisuras superficiales, desconchados y pequeños desprendimientos, contribuyendo así a mejorar el estado de conservación de las instalaciones.

De forma paralela, se efectuó una revisión general de las redes de fontanería y saneamiento, prestando especial atención al funcionamiento de fuentes, bebederos, aseos y griferías. También se comprobó el estado del alumbrado en los tres recintos, con la revisión de luminarias, columnas, brazos y cuadros eléctricos, así como la limpieza de los distintos elementos de las instalaciones.

Las labores se completaron con la revisión y reparación de elementos de carpintería y cerrajería, trabajos de poda y el acondicionamiento de jardineras mediante la plantación de especies ornamentales, con el objetivo de ofrecer una imagen cuidada de los cementerios y sus zonas verdes.

Mejoras en los accesos y habilitación de aparcamiento provisional

Una de las actuaciones destacadas se desarrollaron en el entorno del cementerio de El Ejido, donde se ejecutaron trabajos de regeneración del firme de la zona de estacionamiento y se señalizaron un solar contiguo de 6.000 metros cuadrados como aparcamiento provisional, con el propósito de facilitar el estacionamiento de vehículos durante las jornadas de mayor afluencia.

También se repusieron baldosas deterioradas en el acceso al recinto y junto a su muro perimetral, mejorando las condiciones de tránsito de los visitantes.

A estas actuaciones se sumará un dispositivo extraordinario de limpieza y mantenimiento durante los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, coincidiendo con las jornadas en las que se espera una mayor presencia de visitantes.

Este servicio contará con cuatro operarios distribuidos entre los tres cementerios municipales, dos de ellos en El Ejido, uno en Balerma y otro en Las Norias-San Agustín, que desarrollarán su labor en horario de mañana, de 9.00 horas a 13.00 horas, y de tarde, de 15.00 horas a 19.00 horas.

Entre sus funciones se encuentran el barrido y limpieza de calles, zonas comunes y espacios de circulación, el vaciado de papeleras, la retirada de residuos y el mantenimiento de los aseos, incluida la reposición de material higiénico. Asimismo, atenderán las pequeñas reparaciones e incidencias que puedan surgir durante estas jornadas.

Con este dispositivo, el Ayuntamiento de El Ejido refuerza su compromiso con la conservación y el mantenimiento de los cementerios municipales, garantizando que estos espacios se encuentren en las mejores condiciones de limpieza, seguridad y acondicionamiento para que los vecinos puedan acudir a recordar y honrar a sus seres queridos durante una celebración de especial significado y tradición.