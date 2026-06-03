Limpieza de los artos y talleres sobre alimentación saludable: continúa la IX Semana del Medio Ambiente

El Ejido continúa celebrando la IX Semana del Medio Ambiente con una gran programación, entre la que se encuentra la limpieza de los artos, un ... arbusto de origen mediterráneo muy espinoso. En la actividad, impartida por el ambientólogo Moisés Palmero, participaron esta mañana los alumnos del IES Santa María del Águila, quienes descubrieron algunas de las curiosidades de la especie, contribuyendo además a su conservación.

Asimismo, en el día de ayer, los alumnos del CEIP San Agustín participaron en unos talleres sobre medioambiente y alimentación saludable en el Centro Comercial Carrefour. La actividad se enmarca en la programación de la IX Semana del Medio Ambiente.

El concejal de Educación, Javier Rodríguez, acompañó a los alumnos en la limpieza de los artos y en los talleres sobre alimentación, donde los escolares han podido conocer la relación existente entre los alimentos y el medio ambiente.

El edil destacó que se trata de propuestas con la que sensibilizar a la población más jóven acerca de la importancia de cuidar nuestra alimentación y fomentar el respeto al medio ambiente y el cuidado de nuestro ecosistema.

La programación de la IX Semana del Medio Ambiente continúa esta tarde en el Centro de la Cultura Mediterránea con la charla 'Nuestros Artos, nuestros Maytenus', que impartirán Javier Cabello Pilar, catedrático de Botánica de la Universidad de Almería, y José Manuel Marín Fuentes, botánico y educador ambiental. La actividad cuenta con la colaboración de la Asociación Athenáa.