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Limpieza de los artos y talleres sobre alimentación saludable: continúa la IX Semana del Medio Ambiente

El edil de Educación, Javier Rodríguez, acompañó a los alumnos en la limpieza de los artos y en los talleres

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Foto grupal tras la limpieza.
Foto grupal tras la limpieza. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Ejido continúa celebrando la IX Semana del Medio Ambiente con una gran programación, entre la que se encuentra la limpieza de los artos, un ... arbusto de origen mediterráneo muy espinoso. En la actividad, impartida por el ambientólogo Moisés Palmero, participaron esta mañana los alumnos del IES Santa María del Águila, quienes descubrieron algunas de las curiosidades de la especie, contribuyendo además a su conservación.

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Limpieza de los artos y talleres sobre alimentación saludable: continúa la IX Semana del Medio Ambiente

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