Un partido de baloncesto en el municipio ejidense. R. I.

La Liga Municipal de Adultos de Baloncesto del IMD abre el plazo de inscripciones

El Ejido ·

La fecha de comienzo de la competición será el lunes 20 de octubre en el Pabellón Municipal de El Ejido

J. C.

El Ejido

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:09

La Liga Municipal de Adultos del Instituto Municipal de Deportes en la modalidad de Baloncesto abrió el plazo de inscripción para la temporada 2025/26. Los interesados disponen hasta el 14 de octubre para apuntarse. Podrán inscribirse personas mayores de 18 años y se permitirán a 3 jugadores por equipos mayores de 16 y menores de 18 años.

El mínimo de jugadores por equipo será de 10. La cuota de inscripción será de 50 euros y durante la temporada se podrán efectuar tantas altas o bajas como estimen oportuno, hasta tres jornadas antes de finalizar la competición regular. No se autoriza la inscripción de jugadores federados en la modalidad de Baloncesto.

La fecha de comienzo de la competición será el lunes 20 de octubre en el Pabellón Municipal de El Ejido y los días de juego serán los lunes en horario de 21.00 horas a 23.00 horas desde octubre hasta febrero.

La concejala de Deportes, María José Martín, puso de relieve «el éxito de este programa que se consolida cada temporada y que conjuga valores como la deportividad, la competición sana y la convivencia que se promueven a lo largo de los meses que dura este campeonato», concluyó la concejala de Deportes.

