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Un libro que da a conocer la trayectoria de las Fiestas Patronales y el programa

El Libro de las Fiestas forma parte ya de esta tradición

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El reparto de los Libros de las Fiestas es ya una tradición en El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

El Libro de las Fiestas de San Isidro se ha convertido en toda una tradición para muchos ejidenses. El reparto se llevó a cabo durante ... la tarde de este miércoles, 24 de junio, en el Parque Municipal de El Ejido, que se convirtió en punto de encuentro para recoger un ejemplar gratuito del Libro de las Fiestas en honor a San Isidro 2026.

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Un libro que da a conocer la trayectoria de las Fiestas Patronales y el programa

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