Un libro que da a conocer la trayectoria de las Fiestas Patronales y el programa

El Libro de las Fiestas de San Isidro se ha convertido en toda una tradición para muchos ejidenses. El reparto se llevó a cabo durante ... la tarde de este miércoles, 24 de junio, en el Parque Municipal de El Ejido, que se convirtió en punto de encuentro para recoger un ejemplar gratuito del Libro de las Fiestas en honor a San Isidro 2026.

Una gran cantidad de ejemplares se imprimieron para esta edición, incluyendo tanto el Saluda de las Fiestas, a cargo del alcalde de la localidad, Francisco Góngora, como el Saluda Sacerdotal del párroco de la Iglesia San Isidro Labrador, Mariano Delgado, como la programación de estos festejos y un amplio reportaje fotográfico donde se encuentran reflejados cientos de ejidendes a través de imágenes tanto actuales como antiguas.

Es por ello, que para muchos vecinos se convirtió en objeto de colección, que arrancó sonrisas, recordando momentos vividos y encontrándose con rostros conocidos.

Entre la programación cabe destacar la gran variedad de conciertos gratuitos que contará el municipio de El Ejido durante la celebración de estas Fiestas Patronales, el recorrido de la procesión del propio patrón, San Isidro Labrador, las distintas casetas repartidas por las zonas festivas, además del pregonero de esta edición e información de otros grandes eventos como la tradicional Batalla de las Flores, el Festival de Pirotecnia y los actos religiosos que se van a desarrollar en honor al Santo Patrón, que dan origen a esta festividad. En definitiva, una guía completa y sencilla para todos los amantes de estos festejos en El Ejido.