En libertad con medidas por el atropello mortal de un hombre en El Ejido El conductor, que dio positivo en el test de alcoholemia tras el accidente, deberá presentarse en el juzgado dos veces al mes

E. P. Almería Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:12

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de El Ejido, en funciones de guardia, ha dejado en libertad con medidas a M. A. R. P., el conductor que en la mañana del pasado sábado atropelló mortalmente a un peatón de 79 años de edad y que dio positivo en los test de alcohol.

El hombre, investigado por un presunto delito de homicidio por imprudencia, deberá comparecer en sede judicial los días 1 y 15 conforme las medidas acordadas por el juez, quien le ha retirado el permiso de conducir y el pasaporte, según han informado desde la Policía Local de El Ejido.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 11.37 horas cuando varios particulares alertaron al servicio unificado de emergencias 112 Andalucía del atropello que tuvo lugar en la principal vía del barrio de Santo Domingo, a la altura de una entidad bancaria.

Así, se dio aviso a Policía Local, Policía Nacional y efectivos sanitarios, que trasladaron al herido hasta el Hospital Universitario Poniente donde, tras su ingreso, no pudo sobreponerse a sus heridas y finalmente falleció al día siguiente.

Según las pruebas recabadas por los investigadores, el peatón cruzaba por un paso de peatones habilitado en el momento de producirse los hechos. Al conductor del vehículo se le realizaron las preceptivas pruebas de alcoholemia y drogas, las cuales arrojaron un resultado positivo en alcohol.

Desde la Policía Local de El Ejido han trasladado su «más sentido pésame» a la familia y amigos de la persona fallecida. La Unidad de Atestados continúa con la instrucción de diligencias y la investigación del accidente.