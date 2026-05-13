Lanzan la web del PAI 'El Ejido 2029: +Sostenible +Cohesionado'

El Ayuntamiento de El Ejido puso en marcha la página web oficial del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'El Ejido 2029: +Sostenible +Cohesionado', disponible en ... www.elejido.es/pai, una herramienta clave para la difusión y seguimiento de este ambicioso proyecto que movilizará una inversión total de 14.057.535 euros.

El PAI de El Ejido cuenta con una cofinanciación de 11.948.905 euros, lo que supone el 85% del total, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027. Todos los proyectos incluidos en el PAI deberán estar ejecutados al 100% antes del año 2029.

La puesta en marcha de este portal responde al compromiso del Ayuntamiento con la transparencia, la información pública y la correcta gestión de los fondos europeos, además de visibilizar la cooperación entre la Unión Europea y el Consistorio para impulsar un modelo de desarrollo más sostenible, cohesionado e integrador para el municipio.

La nueva web nace con un doble objetivo: por un lado, acercar a la ciudadanía los beneficios reales y tangibles que generan los proyectos financiados por la Unión Europea; y, por otro, rendir cuentas sobre la inversión de los recursos públicos, garantizando una gestión útil, eficaz y accesible.

A través de esta plataforma, los ciudadanos podrán consultar de forma clara y actualizada toda la información relativa al PAI, incluyendo sus objetivos estratégicos, los proyectos contemplados, la selección de operaciones, ejecución, medidas antifraude, el presupuesto global y la financiación europea asignada.

El portal recoge los dos grandes ejes en los que se estructura el Plan de Actuación Integrado y las actuaciones incluidas en cada uno de ellos es El Ejido Conecta, que cuenta con la reforma integral del edificio Ejidomar; el programa de formación para la inclusión social y reducción de la brecha digital, junto a un programa deportivo, y la regeneración del Parque Forestal de la Cañada de Ugíjar.

Por otro lado, se encuentra 'Revive El Ejido', que cuenta con la regeneración de calles y plazas en El Ejido, Las Norias y San Agustín; la mejora de la eficiencia energética en edificios municipales y centros educativos; la renovación de redes de agua y saneamiento en Tarambana y El Canalillo; la construcción de un centro deportivo en Las Norias; la rehabilitación de la Nave de Pampanico, y la protección y puesta en valor del patrimonio de las Tumbas Megalíticas de Los Aljibillos.

La página web se irá actualizando de manera continua conforme avancen las distintas actuaciones, incorporando información sobre los hitos alcanzados y los resultados obtenidos, con el objetivo de acercar la gestión del PAI a la ciudadanía y fomentar una comunicación activa y transparente.

Más allá de cumplir con las obligaciones legales de visibilidad de los fondos europeos, el Ayuntamiento de El Ejido pretende que esta plataforma se convierta en un canal directo de conexión con la población, mostrando cómo la inversión europea contribuye a mejorar la calidad de vida de los vecinos y al desarrollo sostenible del municipio.

Convocatoria para la selección de operaciones

Asimismo, la web ya publicó la 'Convocatoria para la selección de operaciones dentro del Plan de Actuación Integrado El Ejido 2029: +Cohesionado +Sostenible', documento que define el procedimiento para la selección de las operaciones que se integrarán en el PAI, cofinanciado por el FEDER en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027.

La selección de operaciones se regirá por principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad, garantizando además la transparencia en los criterios de selección, la capacidad de ejecución de los beneficiarios y la alineación estratégica con otras actuaciones e instrumentos de planificación.