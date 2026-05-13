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Lanzan la web del PAI 'El Ejido 2029: +Sostenible +Cohesionado'

La web incorpora apartados sobre la información del PAI, presupuesto y financiación, selección de operaciones, ejecución, medidas antifraude y noticias

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La nueva página web.
La nueva página web. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido puso en marcha la página web oficial del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'El Ejido 2029: +Sostenible +Cohesionado', disponible en ... www.elejido.es/pai, una herramienta clave para la difusión y seguimiento de este ambicioso proyecto que movilizará una inversión total de 14.057.535 euros.

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