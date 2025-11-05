Juventud El Ejido estará presente con stand informativo en 'Juvealmería'
Se trata de un encuentro que impulsa el talento y las ideas de la juventud almeriense organizado por el IAJ que este año se hará el 6 de noviembre
J. Cortés
El Ejido
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:47
La unidad de Juventud del Ayuntamiento de El Ejido va a estar presente en la tercera edición de 'Juvealmeria', un evento organizado por el Instituto ... Andaluz de la Juventud, que este año se va a desarrollar el 6 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce con el objetivo de impulsar la participación activa, el talento y las ideas de la juventud almeriense.
El Ejido va a contar este año en la Feria con stand informativo propio. El concejal de Participación, Educación y Juventud, Javier Rodríguez, ha explicado que «es una excelente oportunidad para presentar nuestros proyectos e iniciativas ya que se convierte en punto de encuentro para nuestros jóvenes donde pueden aprender, compartir experiencias y reforzar sus relaciones».
En el stand ejidense se va a ofrecer información sobre el Centro de Información Juvenil donde se presta asesoramiento sobre el Carné Joven y la APP IAJ Juventud Andaluza; Carné Joven Municipal y APP Juventud de El Ejido; y se dan a conocer los canales de información juvenil: Boletín de Información, sesiones informativas en el aula, APP Juventud El Ejido o redes sociales, entre otros.
De igual modo se va a informar sobre los diferentes programas que se dirigen al alumnado de los centros de educación secundaria del municipio como el Programa de Aula de Ecología Urbana de El Ejido junto a Moisés Palmero de la Asociación 'El Árbol de las Piruletas' y el programa formativo Educación Afectivo – Sexual ¿Por dónde empezar? con el sexólogo, Jesús Alonso, que va a incluir, además, reparto de material informativo y regalos relacionados con la temática, dinamización rotatoria con los diferentes visitantes al stand, donde podrán realizar pruebas tipo kahoot! sobre educación sexual y se va a presentar el taller 'De stories a Historias. Relaciones saludables en tiempos de likes'.
También se va a proponer participar en una dinámica sobre relaciones saludables y no saludables en las Redes Sociales, la actividad estará compuesta de una pequeña introducción lúdico-teórica, para después continuar con un roll-play donde los propios asistentes participarán simulando y ejemplificando relaciones no saludables.
Seguidamente, se propondrá por parte del resto de participantes posibles soluciones y formas de resolver dichas situaciones con el fin de generar un espíritu crítico y reflexivo sobre las relaciones afectivo-sexuales saludables y no saludables.
En el stand ejidense se va a abordar el punto: Crea FP para poner en valor la Formación Profesional como una vía educativa y profesional de excelencia; orientar y asesorar a través de las posibilidades formativas, así como las salidas profesionales para las diferentes titulaciones; y conectar la oferta formativa con los jóvenes y las necesidades del tejido empresarial, fomentando la empleabilidad, la innovación y el desarrollo socioeconómico sostenible.
Por último, se van a dar a conocer los proyectos más relevantes que se llevan a cabo desde 'Juventud El Ejido' como el Espacio Murgijoven, el Torneo de debate de El Ejido, Youth Fest, Festicómic, Ejidogame y Encuentro con artistas locales de El Ejido.
Javier Rodríguez ha señalado que el stand de El Ejido va a ser «un espacio dinámico y abierto que va a tener el propósito de informar, orientar y motivar a nuestros jóvenes». La Feria va a contar con la presencia de alumnos de los IES Fuente Nueva, Santo Domingo y Francisco Montoya.
