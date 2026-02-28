Juventud El Ejido prepara el 'Rumbo al Youth Fest' con la selección de artistas que formarán el evento

La Unidad de Juventud, Educación y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de El Ejido ha puesto 'Rumbo al Youth Fest' 2026 con la convocatoria de las ... bases reguladoras con las que se va a diseñar y organizar una exhibición cuya finalidad es la selección de dos artistas o bandas locales que actuarán en la octava edición del Youth Fest.

Javier Rodríguez, concejal de Juventud, ha explicado que «el objetivo que nos marcamos es dar visibilidad al talento local y que tengan la oportunidad de ser parte de este festival para que puedan compartir sus propuestas, manteniendo viva la cultura musical urbana».

El proyecto 'Rumbo al Youth Fest' consta de una exhibición en la que los participantes inscritos, que cumplan con los plazos y criterios establecidos en la convocatoria, presentarán sus trabajos en el Teatro Municipal de El Ejido el próximo 13 de marzo de 2026.

Entre todas las actuaciones, los dos artistas/grupos con mayor puntación conforme a las valoraciones del jurado serán los seleccionados para formar parte del cartel oficial del evento musical de 2026.

Entre los requisitos que deben cumplir los interesados se encuentran estar empadronado o estar matriculado en algunos de los centros educativos durante el curso 2025/26 y deben tener una edad comprendida entre los 16 y 40 años.

Contará con una categoría única: urbano/pop/rock/fusión/estilo libre, siendo un repertorio de al menos 30 minutos de actuación con temas musicales propios.

La inscripción es gratuita y los pasos para realizar la inscripción son enviar un correo electrónico a juventud.cultura@elejido.es solicitando la inscripción. En dicho correo se deberá indicar si en la propuesta participan menores de edad.

La persona que ha manifestado interés en participar en el proyecto recibirá un correo electrónico con el modelo de solicitud de inscripción. En el caso de menores de edad, se adjuntará también la autorización del padre/madre o tutor/a legal en la que se manifiesta la conformidad en la participación al proyecto.

Una vez cumplimentada la solicitud de inscripción y demás documentación, las personas interesadas en participar deberán enviar un nuevo correo electrónico a juventud.cultura@elejido.es con la solicitud de inscripción debidamente cumplimentada.

El plazo de presentación de las solicitudes se establece desde las 00.00 horas del 27 de febrero y hasta las 23.59 horas del 8 de marzo de 2026.

Entre las cuestiones que el jurado va a tener en cuenta están la estructura musical, la interpretación, puesta en escena, expresión, originalidad y valoración general de la actuación.

Javier Rodríguez ha detallado que «esta exhibición se configura como un espacio creativo y de intercambio de ideas muy valioso para el desarrollo de Youth Fest».